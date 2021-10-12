Зеленський відкрив саміт Україна-ЄС в Києві (відео)

В рамках саміту заплановано підписання низки угод між Україною і ЄС, а також буде прийнято спільну заяву

У Києві стартував 23-й саміт Україна-ЄС. Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє ОПУ.

Високопоставлені чиновники Євросоюзу прибули до Маріїнського палацу, де їх зустрів глава української держави. Вони встигли трохи поспілкуватися перед початком саміту.

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В рамках саміту заплановано підписання низки угод між Україною і Європейським Союзом, після чого буде прийнято спільну заяву. Об 11:35 очікується вихід учасників переговорів до ЗМІ.

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Перспективи України все туманніші?

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд своєю чергою заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки що не підходить під вимоги членства в ЄС.

А в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу в ЄС має виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки що "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Експосол США в Україні Джон Гербст говорив, що Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років. При цьому він вважає, що реформи в Україні можна було б прискорити для євроінтеграції, якби був чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимог реформ.