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Джон Гербст: Україна стане членом НАТО і ЄС через 15-20 років

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 15:25
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Останнім часом з Євросоюзу звучать неприємні для України висловлювання щодо нашої євроінтеграції
Експосол натякнув, що найближчими роками Європа нас не прийме
Експосол натякнув, що найближчими роками Європа нас не прийме / Фото: Flickr

Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що Україні ще далеко до вступу в НАТО і Європейський Союз – на це може знадобитися до 20 років. Таку думку він висловив Фактам.

"Дійсно, Україна може стати членом НАТО або ЄС. Але потрібно говорити, що це станеться через 15-20 років, а не через п'ять", – сказав він.

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Гербст також вважає, що реформи в Україні можна було б прискорити для євроінтеграції України, але в цьому є недоробка і Брюсселя.

"Реформи в Україні проводять недостатньо швидко. Але правда і в тому, що якби Україна мала чіткий план від Євросоюзу і НАТО щодо членства, то навіть якби знадобилося 100 реформ, я думаю, що їх реалізовували б швидше, ніж при відсутності чіткої пропозиції (щодо членства. – Ред.)", – підкреслив американський дипломат.

Перспективи України все більш туманні?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.
  • Президент Естонії Кірсті Кальюлайд раніше заявляла, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов, і, мовляв, Україна поки не підходить під вимоги членства в ЄС.
  • А днями в рамках форуму YES Brainstorming у Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу в ЄС повинна виконати всі т. зв. копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимагати реформ.

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Прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відреагував на скандальну заяву Кальюлайд.

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