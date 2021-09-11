"Нам потрібна чесна відповідь": Кулеба назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС

Глава МЗС України емоційно відреагував на поведінку Європейського Союзу стосовно нашої країни

Кулеба закликав ЄС до відвертої розмови, а не ходити навколо питання / Фото: МИД Украины

Після заяв президента Естонії Кірсті Кальюлайд про довгі перспективи вступу України в ЄС міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Брюссель до чесної розмови, мовляв, справа не в реформах, а в політичній неготовності Європейського Союзу приймати Україну.

Про це він заявив на форумі YES Brainstorming в Києві, який організований "Ялтинською європейською стратегією" і Фондом Віктора Пінчука, передає Інтерфакс-Україна.

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Він привів як приклад і Північну Македонію, яка не може увійти в ЄС – але не через проблеми з реформами, а через політичні питання.

"Я не прошу про виняток для України, ні. Що я пропоную, і ніколи не скаржуся, так це визнати простий факт, що прийом в ЄС – це не лише про реформи, і політичне рішення країн – членів ЄС прийняти іншу країну членом базується не тільки на реформах. Припиніть тримати цю країну на гачку реформ. Реформи важливі, я сам підтримую реформи і роблю все можливе, щоб допомогти цій країні трансформуватися... Але я втомився бачити, як інші країни наставляють нас щодо реформ, не кажучи правду, що "ми не хочемо вас в ЄС, тому що ми політично не готові, а не тому, що ви не готові в плані реформ", – сказав Кулеба.

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Він висловив сумнів, що деякі країни були прийняті в ЄС відразу після виконання всіх копенгагенських критеріїв, і закликав Брюссель говорити чесно.

"Скажіть нам правду, ми в точці, коли нам треба знати. Якщо ви бачите нас як можливого члена – це одна стратегія, якщо ні – у нас буде інша стратегія. Але нам потрібна чесна розмова з ЄС, чесна відповідь від ЄС", – сказав глава МЗС.

Копенгагенські критерії для членства в ЄС

Географічні критерії: країна має розміщуватися на Європейському континенті.

Політичні критерії: демократія, верховенство права, права людини, повага і захист прав меншин мають бути пріоритетом для держави.

Економічні критерії: потрібно, щоб країни-кандидати мали чинну ринкову економіку і їхні виробники могли витримувати конкурентний тиск в межах ЄС.

Законодавчі критерії: всі потенційні члени повинні погодити свої закони з принципами європейського права, що формувалися протягом всієї історії ЄС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Естонії Кірсті Кальюлайд заявляла, що Україна зможе виконати всі умови для вступу в ЄС не раніше ніж через 20 років. А сьогодні на форумі YES Brainstorming заявила, що Україна від ЄС за декілька світлових років.

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Раніше президент Володимир Зеленський називав терміни вступу України в ЄС.

Дивіться в нашому сюжеті подробиці першого дня форуму YES в Києві: