Ви не підходите. Президент Естонії назвала можливі терміни вступу України в ЄС

Сьогодні Україна не підходить під вимоги членства в ЄС, вважає Керсти Кальюлайд

Для вступу в ЄС Україні треба 20 років роботи. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейському Союзу слід було б бути сміливішим в питанні розширення, проте Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв'ю "Європейської правді".

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"Я б хотіла, щоб Євросоюз був сміливіше в питанні розширення. Потрібно якесь рішення для Східних партнерів: або ми пропонуємо їм повноцінне членство, або створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії. – Ред)", – зазначила Кальюлайд.

Президент додала, що сама є прихильником просто розширення, але це займе дуже багато часу.

"Вступ до ЄС має на увазі купу умов. І, відверто, жодне з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться до 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", – підкреслила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії міг би допомогти на євроінтеграційному шляху якийсь проміжний етап, а їх економіки вже і зараз інтегруються з економікою ЄС.

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"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", – резюмувала президент Естонії.

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