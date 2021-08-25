Україні в НАТО бути? Президент Естонії про перспективи членства в Альянсі

В інтерв'ю президент Естонії Керсті Кальюлайд висловила свою позицію, коли Україна може вступити в НАТО

Під час "Кримської платформи" була можливість президента Естонії та України обговорити перспективи вступу в ЄС і НАТО

Україна не може стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території. Так вважає президент Естонії Керсті Кальюлайд.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії ", – сказала Кальюлайд.

Потім балтійський політик додала: "Потрібне рішення (конфлікту – Авт.). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно ".

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В даному інтерв'ю, яке Керсті Кальюлайд дала українським журналістам під час саміту " Кримська платформа ", вона висловила свою позицію також щодо перспектив вступу України в Європейський Союз.

"Вступ до ЄС має на увазі купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав ( Україна, Молдова, Грузія – Авт) не виконує критерії членства. Вам знадобиться до 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності ", – зокрема, сказала президент Естонії .

За її словами, Україні, Молдові та Грузії міг би допомогти на євроінтеграційному шляху якийсь проміжний етап, а їх економіки вже і зараз інтегруються з економіку ЄС.

Біографія Керсті Кальюлайд

52-річна Керсті Кальюлайд займає пост президента Естонії з 10 жовтня 2016 року. Вона стала першою жінкою в Естонії, яка посіла найвищу посаду країни за підсумками голосування в парламенті.

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У 2019 році Керсті Кальюлайд побувала з робочим візитом в Москві і зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним / Фото пресслужби Кремля