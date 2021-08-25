Україні в НАТО бути? Президент Естонії про перспективи членства в Альянсі

Україна не може стати членом НАТО, поки не поверне всі окуповані території. Так вважає президент Естонії Керсті Кальюлайд.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".
"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії ", – сказала Кальюлайд.
Потім балтійський політик додала: "Потрібне рішення (конфлікту – Авт.). Сподіваюся, шляхом переговорів. Рано чи пізно ".
Заяви політика
В даному інтерв'ю, яке Керсті Кальюлайд дала українським журналістам під час саміту " Кримська платформа ", вона висловила свою позицію також щодо перспектив вступу України в Європейський Союз.
"Вступ до ЄС має на увазі купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав ( Україна, Молдова, Грузія – Авт) не виконує критерії членства. Вам знадобиться до 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності ", – зокрема, сказала президент Естонії .
За її словами, Україні, Молдові та Грузії міг би допомогти на євроінтеграційному шляху якийсь проміжний етап, а їх економіки вже і зараз інтегруються з економіку ЄС.
Біографія Керсті Кальюлайд
52-річна Керсті Кальюлайд займає пост президента Естонії з 10 жовтня 2016 року. Вона стала першою жінкою в Естонії, яка посіла найвищу посаду країни за підсумками голосування в парламенті.
- Спочатку політик закінчила факультет біології Тартуського університету, а потім отримала ступінь магістра ділового адміністрування в Тартуському університеті.
- У 1998-1999 роках працювала керівником проекту в відділі банківських інвестицій Hansapank Markets. У 1999 році була радником прем'єр-міністра Естонії з економіки.
- У 2004-2006 роках займалася економічним аудитом в представництві Естонії в Європейській лічильній палаті.
- Заміжня, має двох дітей.