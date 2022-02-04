Будет ли Путин бомбить Киев: в Минобороны оценили ситуацию

Ситуация на границе Украины остается напряженной

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бомбардировки Киева и других украинских городов в случае вторжения РФ маловероятны.

Об этом сообщает РБК Украина.

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По словам Маляр, ни один город Украины не застрахован от обстрелов и бомбардировок, но захват территории другой страны с уничтожением инфраструктуры не имеет смысла.

"Сегодня дешевле и проще захватывать территорию и влиять на политику других стран гибридными методами", – сказала она.

Представитель Минобороны добавила, что "никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить европейскую столицу".

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Киев могут накрыть 300 ракет

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев.

По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.

Угроза вторжения РФ