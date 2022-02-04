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СЬОГОДНІ Влада Події

Чи Путін бомбитиме Київ: у Міноборони оцінили ситуацію

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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4 лютого, 20:39
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Ситуація на кордоні України залишається напруженою
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення РФ малоймовірні.

Про це повідомляє РБК Україна.

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За словами Маляр, жодне місто України не застраховане від обстрілів та бомбардувань, але захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.

"Сьогодні дешевше та простіше захоплювати територію та впливати на політику інших країн гібридними методами", – сказала вона.

Представник Міноборони додала, що "ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю".

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Київ можуть накрити 300 ракет

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався темою ППО у керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що зараз Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів. Вони поставлені та висунуті так, щоб мати можливість накрити Київ.

За словами генерала, бригада може дати одномоментний залп 300 ракетами – на столицю та інші важливі об'єкти.

Загроза вторгнення РФ

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