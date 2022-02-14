Канада отводит часть военных из Украины

Отвод войск связывают с угрозой нападения России

Часть канадских военных покинет Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Канады временно передислоцируют часть военных из Украины в другие страны Европы. Передислокация обусловлена "сложной оперативной обстановкой, связанной с необоснованной агрессией России против Украины", говорится на сайте правительства Канады.

"Временное перемещение персонала Объединенной тактической группы не означает окончание миссии, а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность военнослужащих", — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что страна не будет "обсуждать количество, местонахождение или будущие намерения".

"Канадские вооруженные силы по-прежнему привержены народу Украины и своей миссии по увеличению потенциала и возможностей Сил безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Угроза вторжения России

Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины. Она начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

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Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под предлогом защиты этого населения вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

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Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму.

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