Канада відводить частину військових з України

Збройні сили Канади тимчасово передислокують частину військових із України до інших країн Європи. Передислокація обумовлена "складною оперативною обстановкою, пов'язаною з необґрунтованою агресією Росії проти України", йдеться на сайті уряду Канади.
"Тимчасове переміщення персоналу Об'єднаної тактичної групи не означає закінчення місії, а швидше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку військовослужбовців", – йдеться у заяві.
Також зазначається, що країна не "обговорюватиме кількість, місцезнаходження чи майбутні наміри".
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"Канадські збройні сили, як і раніше, віддані народу України та своїй місії зі збільшення потенціалу та можливостей Сил безпеки України", – йдеться у повідомленні.
Загроза вторгнення Росії
Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та під приводом захисту цього населення вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".
Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.
НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.
Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.
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