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Канада відводить частину військових з України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 07:37
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Відведення військ пов'язують із загрозою нападу Росії
Частина канадських військових покине Україну
Частина канадських військових покине Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили Канади тимчасово передислокують частину військових із України до інших країн Європи. Передислокація обумовлена "складною оперативною обстановкою, пов'язаною з необґрунтованою агресією Росії проти України", йдеться на сайті уряду Канади.

"Тимчасове переміщення персоналу Об'єднаної тактичної групи не означає закінчення місії, а швидше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку військовослужбовців", – йдеться у заяві.

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Також зазначається, що країна не "обговорюватиме кількість, місцезнаходження чи майбутні наміри".

"Канадські збройні сили, як і раніше, віддані народу України та своїй місії зі збільшення потенціалу та можливостей Сил безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Загроза вторгнення Росії

Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

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Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та під приводом захисту цього населення вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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