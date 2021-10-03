Какая ответственность ждет Зеленского за тайные встречи с олигархами. Президент дал ответ

В законе для чиновников предусмотрено административное или дисциплинарное наказание – для главы государства будет немного по-другому

Зеленский не собирается тайно контактировать с олигархами. Коллаж "Сегодня"

С принятием закона об олигархах президент Владимир Зеленский будет нести только политическую ответственность в случае тайных и не задекларированных контактов с олигархами – в первую очередь это плохо скажется на рейтингах власти.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Трускавце.

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Журналисты напомнили президенту, что в законе для чиновников предусмотрена административная или дисциплинарная ответственность за незадекларированные контакты с олигархом, а вот у президента нет такой ответственности.

"У меня самая большая ответственность из-за таких встреч, поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня ответственность политическая, она ударит и по президенту, и по Офису президента, по рейтингу власти, и по рейтингу партии. Политическая ответственность – это самая сильная ответственность, которая у меня есть", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что 100% его встреч с большим бизнесом должны проходить официально на Банковой.

"Как было до меня – у нас сейчас так не происходит. У нас журналисты на входе стоят, знают, что какие-то встречи проходят. Встречи с большим бизнесом, я заинтересован только тогда, когда они конструктивные. Я буду заинтересован во встрече с большим бизнесом (олигархом) перед тем, как мы точно будем знать, что Украина будет принимать Олимпиаду", – подчеркнул глава государства.

Что в законе