Яка відповідальність чекає Зеленського за таємні зустрічі з олігархами. Президент дав відповідь

У законі для чиновників передбачено адміністративне або дисциплінарне покарання – для глави держави буде трохи по-іншому

Зеленський не збирається таємно контактувати з олігархами. Колаж "Сьогодні"

З прийняттям закону про олігархів президент Володимир Зеленський нестиме тільки політичну відповідальність у разі таємних і не задекларованих контактів з олігархами – насамперед це погано позначиться на рейтингах влади.

Про це він сказав на пресконференції в Трускавці.

Реклама

Журналісти нагадали президенту, що в законі для чиновників передбачена адміністративна або дисциплінарна відповідальність за незадекларовані контакти з олігархом, а ось у президента немає такої відповідальності.

"У мене найбільша відповідальність через такі зустрічі, тому я зацікавлений, щоб вони були публічними. У мене відповідальність політична, вона вдарить і по президенту, і по Офісу президента, по рейтингах влади і по рейтингу партії. Політична відповідальність – це найсильніша відповідальність, яка у мене є", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що 100% його зустрічей з великим бізнесом мають проходити офіційно на Банковій.

"Як було до мене – у нас зараз так не відбувається. У нас журналісти на вході стоять, знають, що якісь зустрічі проходять. Зустрічі з великим бізнесом, я зацікавлений тільки тоді, коли вони конструктивні. Я буду зацікавлений у зустрічі з великим бізнесом (олігархом) перед тим, як ми точно знатимемо, що Україна буде приймати Олімпіаду", – підкреслив глава держави.

Що в законі