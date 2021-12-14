Как Украина будет вводить санкции против Беларуси – план действий

После финального заявления Лукашенко с признанием Крыма российской территорией Киев будет вводить санкции

Лукашенко не понравится, если Украина откажется от его основных товаров / Коллаж "Сегодня"

Украина рассматривает варианты введения новых санкций против режима в Беларуси на фоне фактического признания самопровозглашенным президентом этой страны оккупированного Крыма полноценным субъектом РФ. И предупреждает торговых партеров Минска, чтобы, не дожидаясь запретов, они пересмотрели свои отношения с этой страной.

Об этом заявил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Европейская правда.

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Планы

"Риски безопасности из Беларуси – не сиюминутны, они будут продолжаться, а потому всем украинским компаниям, имеющим торговые связи с Беларусью, стоит это осознать и отказываться от этой зависимости. Однако если такое политическое решение будет принято, то мы будем опираться на опыт ЕС, где санкции вводит очень осторожно, чтобы не нанести удар своему бизнесу. Поэтому если Украина примет решение об экономических санкциях в отношении Беларуси, то оно будет очень осознано", – рассказал Тарас Качка.

Торговый представитель сообщил, что сейчас Украина имеет две критические статьи по импорту из Беларуси: нефтепродукты и удобрения. Все остальное может быть заменено на отечественную продукцию.

Крымский вопрос