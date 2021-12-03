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Что будут делать Лукашенко и Путин в Крыму: СМИ узнали план поездки

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 декабря, 18:31
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Визит Лукашенко на крымский полуостров состоится скорее всего в ближайший квартал
Лукашенко встретится с Путиным в Крыму
Лукашенко встретится с Путиным в Крыму / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который недавно завил, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году "референдума", собрался посетить полуостров. СМИ в Telegram-канале раскрыли предположительную программу мероприятий самопровозглашенного лидера Беларуси.

Какой будет план мероприятий в Крыму

"Лукашенко и Путин скорее всего, встретятся в Сочи или Москве, откуда отправятся самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь. Президенты посетят Севастополь, а также ряд городов Крыма – включая Ялту и столицу полуострова, а самопровозглашенный президент Беларуси обязательно посетит как принадлежащий РБ санаторий, так и ряд культурно-исторических объектов. Также возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов", – говорится в сообщении.

30 ноября Лукашенко заявил, что собрался посетить оккупированный Россией Крым. Также он отметил, что что эта поездка будет означать признание полуострова территорией России. "Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует", – сказал он.

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Лукашенко "переобулся"

  • Последние две недели белорусский диктатор занимается тем, что раздает интервью российским и западным изданиям, в которых делает скандальные заявления.
  • Так, в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си Лукашенко заявил, что Ангела Меркель считает его легитимным президентом Беларуси.
  • 29 ноября он заявил, что Запад "придумал" угрозу нападения РФ на Украину, и потребовал фактов подготовки такой военной операции. И это при том, что к границам Украины стянуты военные формирования Беларуси и России официально для проведения совместных учений.
  • А комментируя миграционный кризис, Лукашенко сказал, что белорусские силовики – настолько сердобольные силовики, что действительно могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей.
  • Кроме того Лукашенко неожиданно поздравил отдельно жителей оккупированного Крыма с государственным праздником России – Днем народного единства. Ранее публично Александр Лукашенко не обращался к жителям Крыма, как к гражданам России, хотя и делал заявления, что эта территория уже потеряна для Украины. Беларусь была одной из 11 стран, которые голосовали "против" резолюции ООН, осуждающей захват полуострова.

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