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Як Україна запроваджуватиме санкції проти Білорусі – план дій

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 грудня, 16:04
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Після фінальної заяви Лукашенка із визнанням Криму російською територією Київ запроваджуватиме санкції
Лукашенко не сподобається, якщо Україна відмовиться від його основних товарів / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко не сподобається, якщо Україна відмовиться від його основних товарів / Колаж "Сьогодні"

Україна розглядає варіанти запровадження нових санкцій проти режиму у Білорусі на тлі фактичного визнання самопроголошеним президентом цієї країни окупованого Криму повноцінним суб'єктом РФ. І попереджає торгових партерів Мінська, щоб, не чекаючи на заборони, вони переглянули свої відносини з цією країною.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка Європейській правді.

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Плани

"Безпекові ризики з Білорусі – не одномоментні, вони триватимуть, а тому всім українським компаніям, що мають торгові зв'язки з Білоруссю, варто це усвідомити і відмовлятися від цієї залежності. Проте якщо таке політичне рішення буде прийнято, то ми будемо спиратися на досвід ЄС, де санкції вводить дуже обережно, щоб не завдати удару своєму бізнесу. Тому якщо Україна прийме рішення про економічні санкції щодо Білорусі – то воно буде дуже усвідомлене", – розповів Тарас Качка.

Торговий представник повідомив, що зараз Україна має дві критичні статті щодо імпорту з Білорусі: нафтопродукти та добрива. Решта може бути замінена на вітчизняну продукцію.

Кримське питання

  • Нагадаємо, наприкінці листопада Лукашенко визнав, що Крим став російським після проведеного там у 2014 році "референдуму". На його думку, півострів і раніше був російським.
  • 2020 року Лукашенко казав, що Україна сама винна у втраті Криму, бо без опору віддала півострів.
  • 3 грудня Лукашенко зібрався в Крим разом із президентом Росії Володимиром Путіним.
  • 2 грудня він одержав від західних країн новий пакет санкцій. Вони з'явилися у відповідь на обмеження прав громадян та переслідування опозиції, а також за організацію міграційної кризи на кордонах ЄС.

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