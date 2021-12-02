Удар по экономике Беларуси и по сыну Лукашенко – против кого санкции ЕС и США

Западные страны ввели обещанные санкции против режима Александра Лукашенко. Это сделали синхронно Европейский Союз, США, Великобритания и Канада. Санкции введены как за ущемление прав граждан и преследование оппозиции, так и за организацию миграционного кризиса на границах ЕС.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службы правительств западных стран.
Европейский Союз
Совет Евросоюза ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси, утвердив его на заседании в четверг, 2 декабря. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.
Далее по теме
Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц. Это представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".
За незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings.
Как сообщает DW, эти санкции состоят в замораживании всех активов на территории ЕС. Гражданам ЕС и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Фигурантам штрафного списка запрещено въезжать в страны Евросоюза.
Америка
Американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына самопровозглашенного лидера Дмитрия Лукашенко.
Среди компаний, оказавшихся под санкциями США – "Белорусская калийная компания", Авиакомпания "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт", а также Президентский спортивный клуб и госкомпания "Центркурорт".
Власти Канады ввели санкции в отношении 24 физических и 7 юридических лиц Беларуси. В частности, в санкционный список попали:
- "Центркурорт",
- президентский спортивный клуб,
- "Гардсервис" (первоначальное название "БелСекьюритиГрупп"),
- "БелТехЭкспорт",
- ОАО "Пеленг",
- "140 ремонтный завод",
- электромеханический завод "АГАТ".
Великобритания
Великобритания ввела санкции против производителя и экспортера удобрений из хлористого калия "Беларуськалия". А также заморозила активы и запретила въезд для:
- пяти пропагандистов, игравших ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси,
- высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в стране,
- судьи и помощника прокурора, ответственных за многочисленные политически мотивированные решения против журналистов, активистов и протестующих – включая двух журналистов "БелСат", которые были заключены в тюрьму в 2020 году за прямую трансляцию мирных протестов.