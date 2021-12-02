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Удар по экономике Беларуси и по сыну Лукашенко – против кого санкции ЕС и США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 декабря, 20:13
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Режим Лукашенко ответил за преследование граждан и миграционный кризис
Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Западные страны ввели обещанные санкции против режима Александра Лукашенко. Это сделали синхронно Европейский Союз, США, Великобритания и Канада. Санкции введены как за ущемление прав граждан и преследование оппозиции, так и за организацию миграционного кризиса на границах ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службы правительств западных стран.

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Европейский Союз

Совет Евросоюза ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси, утвердив его на заседании в четверг, 2 декабря. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.

Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц. Это представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

За незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings.

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Как сообщает DW, эти санкции состоят в замораживании всех активов на территории ЕС. Гражданам ЕС и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Фигурантам штрафного списка запрещено въезжать в страны Евросоюза.

Америка

Американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына самопровозглашенного лидера Дмитрия Лукашенко.

Так выглядит санкционный список США
Так выглядит санкционный список США

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Среди компаний, оказавшихся под санкциями США – "Белорусская калийная компания", Авиакомпания "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт", а также Президентский спортивный клуб и госкомпания "Центркурорт".

Власти Канады ввели санкции в отношении 24 физических и 7 юридических лиц Беларуси. В частности, в санкционный список попали:

  • "Центркурорт",
  • президентский спортивный клуб,
  • "Гардсервис" (первоначальное название "БелСекьюритиГрупп"),
  • "БелТехЭкспорт",
  • ОАО "Пеленг",
  • "140 ремонтный завод",
  • электромеханический завод "АГАТ".

Великобритания

Великобритания ввела санкции против производителя и экспортера удобрений из хлористого калия "Беларуськалия". А также заморозила активы и запретила въезд для:

  • пяти пропагандистов, игравших ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси,
  • высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в стране,
  • судьи и помощника прокурора, ответственных за многочисленные политически мотивированные решения против журналистов, активистов и протестующих – включая двух журналистов "БелСат", которые были заключены в тюрьму в 2020 году за прямую трансляцию мирных протестов.

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