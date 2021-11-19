Исторический день! Гордон заявил о разделе Украины на "до" и "после"

Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" и ее последствия поделят историю Украины на период "до" и "после" провала.
Об этом заявил известный журналист Дмитрий Гордон в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
Мнение
"День, который разделит Украину на две части – "до" и "после" – он настал, – заявил Гордон. – Это время происходит прямо сейчас на наших глазах и мы свидетели этого. История современной независимой Украины разделилась на два этапа. До выступления Василия Бурбы и после. Что меня сильно расстраивает. Конечно же, что эта спецоперация была. И то, с какой глупостью высшие должностные лица Украины врали народу, что этой спецоперации не было – вызывает у меня разочарование. Заврались окончательно", – сказал журналист.
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Также Гордон отметил, что после заявлений Бурбы о ходе спецоперации президент Владимир Зеленский должен немедленно отстранить всех должностных лиц, которые причастны к этой истории.
Ситуация
- Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, участвовавший в организации спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и фигурирующий в расследовании Bellingcat, рассказал, кто дал приказ перенести финальную часть спецоперации.
- Бурба также рассказал о трех причинах, которые привели к срыву спецоперации.
- И поделился опасениями, что теперь российские спецслужбы могут уничтожить украинских силовиков, работавших над спецоперацией по "вагнеровцам".