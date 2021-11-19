Історичний день! Гордон заявив про поділ України на "до" і після"

Спецоперація із затримання "вагнерівців" та її наслідки поділять історію України на період "до" та "після" провалу.
Про це заявив відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
Думка
"День, який розділить Україну на дві частини – "до" та "після" – він настав, – заявив Гордон. – Цей час відбувається прямо зараз на наших очах і ми свідки цього. Історія сучасної незалежної України розділилася на два етапи. До виступу Василя Бурби і після. Що мене дуже засмучує. Звичайно, що ця спецоперація була. І те, з якою дурістю вищі посадовці України брехало народу, що цієї спецоперації не було – викликає у мене розчарування. Забрехалися остаточно", – сказав журналіст.
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Також Гордон зазначив, що після заяв Бурби про хід спецоперації президент Володимир Зеленський має негайно усунути всіх посадових осіб, які причетні до цієї історії.
Ситуація
- Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь у організації спецоперації із затримання "вагнерівців" та який фігурує у розслідуванні Bellingcat, розповів, хто дав наказ перенести фінальну частину спецоперації.
- Бурба також розповів про три причини, які призвели до зриву спецоперації.
- І поділився побоюваннями, що тепер російські спецслужби можуть знищити українських силовиків, які працювали над спецоперацією з "вагнерівцями".