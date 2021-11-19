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Історичний день! Гордон заявив про поділ України на "до" і після"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 листопада, 23:52
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На думку журналіста, Зеленський має негайно звільнити всіх, хто причетний до зриву спецоперації.
Гордон вважає, що потрібно робити історичні висновки про подію / Колаж "Сьогодні"
Гордон вважає, що потрібно робити історичні висновки про подію / Колаж "Сьогодні"

Спецоперація із затримання "вагнерівців" та її наслідки поділять історію України на період "до" та "після" провалу.

Про це заявив відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Думка

"День, який розділить Україну на дві частини – "до" та "після" – він настав, – заявив Гордон. – Цей час відбувається прямо зараз на наших очах і ми свідки цього. Історія сучасної незалежної України розділилася на два етапи. До виступу Василя Бурби і після. Що мене дуже засмучує. Звичайно, що ця спецоперація була. І те, з якою дурістю вищі посадовці України брехало народу, що цієї спецоперації не було – викликає у мене розчарування. Забрехалися остаточно", – сказав журналіст.

Також Гордон зазначив, що після заяв Бурби про хід спецоперації президент Володимир Зеленський має негайно усунути всіх посадових осіб, які причетні до цієї історії.

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