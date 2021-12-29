Используют "грязную бомбу": Гармаш предрек серьезное обострение на Донбассе

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Сергей Гармаш заявил, что стоит ожидать "серьезной конфронтации". По его словам, в качестве провокации Россия может задействовать вброс вроде истории с химическим оружием.
Об это Гармаш сказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".
"Действительно очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной" бомбы. Поэтому угроза есть такая", – сказал он.
Далее по теме
Гармаш также напомнил о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе устроить химическую атаку.
"У меня вызывает тревогу такие заявления Шойгу. Хотя мне кажется, они больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", — сказал он.
Ситуация на Донбассе
- Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей. Ссылаясь на минские документы, Россия требует от Украины проведение выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Кроме того, так и не заработало перемирие, о котором участники Трехсторонней контактной группы договорились 22 декабря, чтобы хотя бы на праздники жители линии разграничения получили передышку.
- Также Украина передала МИД России ноту протеста в связи с отправкой на оккупированную часть Донбасса так называемого гуманитарного конвоя в нарушении украинских законов.