Використають "брудну бомбу": Гармаш передрік серйозне загострення на Донбасі

Росія може задіяти інформприводи, як мотив для бойових дій, сказав Гармаш

Сергій Гармаш. Фото: колаж "Сьогодні"

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш заявив, що варто очікувати на "серйозну конфронтацію". За його словами, як провокацію Росія може задіяти вкидання на кшталт історії з хімічною зброєю.

Про це Гармаш сказав у програмі "Сегодня Ранок" на телеканалі "Україна 24".

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"Справді дуже легко зробити таке лихо на Донбасі. Донбас переповнений об'єктами техногенно небезпечними. У тому числі і ядерні об'єкти там є, які можуть використовуватися для створення тієї ж самої "брудної" бомби. Тож загроза є така", – сказав він.

Гармаш також нагадав про заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, в якій він повідомив про знаходження в Україні американських військових найманців, які нібито планують на Донбасі влаштувати хімічну атаку.

"У мене викликають тривогу такі заяви Шойгу. Хоча мені здається, вони більше спрямовані на те, щоб змусити нас і США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви. Я думаю, що наближається серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо, як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані такі інформаційні приводи – на зразок хімічної атаки або чогось схожого", – сказав він.

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Ситуація на Донбасі