Використають "брудну бомбу": Гармаш передрік серйозне загострення на Донбасі

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш заявив, що варто очікувати на "серйозну конфронтацію". За його словами, як провокацію Росія може задіяти вкидання на кшталт історії з хімічною зброєю.
Про це Гармаш сказав у програмі "Сегодня Ранок" на телеканалі "Україна 24".
"Справді дуже легко зробити таке лихо на Донбасі. Донбас переповнений об'єктами техногенно небезпечними. У тому числі і ядерні об'єкти там є, які можуть використовуватися для створення тієї ж самої "брудної" бомби. Тож загроза є така", – сказав він.
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Гармаш також нагадав про заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, в якій він повідомив про знаходження в Україні американських військових найманців, які нібито планують на Донбасі влаштувати хімічну атаку.
"У мене викликають тривогу такі заяви Шойгу. Хоча мені здається, вони більше спрямовані на те, щоб змусити нас і США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви. Я думаю, що наближається серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо, як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані такі інформаційні приводи – на зразок хімічної атаки або чогось схожого", – сказав він.
Ситуація на Донбасі
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей. Посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.
- Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Крім того, так і не запрацювало перемир'я, про яке учасники Тристоронньої контактної групи домовилися 22 грудня, аби хоча б на свята мешканці лінії розмежування отримали перепочинок.
- Також Україна передала МЗС Росії ноту протесту у зв'язку з відправкою на окуповану частина Донбасу так званого гуманітарного конвою у порушенні українських законів.