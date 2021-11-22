Импичмент Зеленскому: Разумков объяснил, как запустить процедуру

Скандал с провалом спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" может закончиться началом процедуры импичмента шестому президенту Владимиру Зеленскому. Однако в успехе есть сомнения.
Об этом заявил бывший глава Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".
Импичмент
"Учитывая законодательство, проведение процедуры импичмента практически невозможно. Это знает и президент, и его окружение. Необходимо 338 голосов народных депутатов. С учетом монобольшинства, давайте будем откровенными, – невозможно реализовать", – рассказал Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".
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По мнению бывшего спикера парламента Украины, главным итогом скандала с "вагнеровцами" станут результаты на выборах.
"Доверие на выборах будет главным показателем. Негатива будет очень много. Общество плохо реагирует на несправедливость. А президент отвечает за безопасность и конституционные права всех граждан", – напомнил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
Ситуация
- Напомним, бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что рекомендацию по отсрочке доставки боевиков в Украину дал представитель президента Владимира Зеленского от имени Зеленского, а среди руководства спецоперацией мог быть российский "крот".
- Летом 2020 года Беларусь задержала, а потом передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", тем самым операция украинских спецслужб была сорвана.
- В сентябре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер".
- Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович считает, что это в отношении Бурбы необходимо провести соответствующее расследование, поскольку глава ГУР не имел права выполнять устные приказы кого-либо.