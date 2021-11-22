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Импичмент Зеленскому: Разумков объяснил, как запустить процедуру

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 21:22
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"Вагнергейт" может привести к процедуре импичмента. Каковы шансы на успех
Зеленский должен нести ответственность за произошедшее, считает Разумков / Коллаж "Сегодня"
Зеленский должен нести ответственность за произошедшее, считает Разумков / Коллаж "Сегодня"

Скандал с провалом спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" может закончиться началом процедуры импичмента шестому президенту Владимиру Зеленскому. Однако в успехе есть сомнения.

Об этом заявил бывший глава Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".

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Импичмент

читывая законодательство, проведение процедуры импичмента практически невозможно. Это знает и президент, и его окружение. Необходимо 338 голосов народных депутатов. С учетом монобольшинства, давайте будем откровенными, – невозможно реализовать", – рассказал Разумков в эфире программы "Черговий по країні" на телеканале "Украина 24".

По мнению бывшего спикера парламента Украины, главным итогом скандала с "вагнеровцами" станут результаты на выборах.

"Доверие на выборах будет главным показателем. Негатива будет очень много. Общество плохо реагирует на несправедливость. А президент отвечает за безопасность и конституционные права всех граждан", – напомнил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

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Ситуация

  • Напомним, бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что рекомендацию по отсрочке доставки боевиков в Украину дал представитель президента Владимира Зеленского от имени Зеленского, а среди руководства спецоперацией мог быть российский "крот".
  • Летом 2020 года Беларусь задержала, а потом передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", тем самым операция украинских спецслужб была сорвана.
  • В сентябре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер".
  • Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович считает, что это в отношении Бурбы необходимо провести соответствующее расследование, поскольку глава ГУР не имел права выполнять устные приказы кого-либо.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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