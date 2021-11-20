Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Власть События

Бурба совершил служебное преступление – Арестович

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 16:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бурба не имел права выполнять указания кого-либо кроме президента Украины
Арестович считает, что законы нарушил именно Бурба / Коллаж "Сегодня"
Арестович считает, что законы нарушил именно Бурба / Коллаж "Сегодня"

Слова бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы должны быть проверены в рамках соответствующих расследований. В целом же глава ГУР не имел права выполнять устные приказы кого-либо.

Об этом заявил советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Расследование

"Уже есть и не одно криминальное производство. ГБР, СБУ... Это касается так называемого дела "вагнеровцев", утечки секретной информации, а также, я думаю было и внутреннее расследование. А еще я думаю, что и его заявления (Бурбы – Авт.) станут поводом для новых разбирательств. Потому что это общественно значимое дело. Будем разбираться как положено государству – не на ток-шоу, а по процедуре провала разведки или невыполнения заданий. Речь вообще не про президента, не про Ермака, а про безопасность тех людей, которые принимали участие в этой спецоперации", – заявил Арестович.

По мнению Арестовича, Бурба не имел права выполнять указания кого-либо кроме президента Украины.

"Бурба сказал, что он выполнил указания особы, которая не имела права его давать. Это вообще служебное преступление. А если брать обстоятельства, возможно, характеристика криминального преступления. Может ли считаться профессиональным человек, который не знает порядка применения сил и средств, согласно Закона "Про разведку" и нарушает его? Большой вопрос. Он не должен был выполнять указания ни одного руководителя Офиса, кроме президента. Кроме того, такие указания выполняются после письменной переписки с соответствующими признаками", – отметил Арестович.

Реклама

В целом же Арестович считает скандал по "вагнеровцам" – заговором: "Пока все строится на сильных словах – "зрада", "профессионализм", "мужественные разведчики", "предатель в Офисе"... Это все слеплено на скорую руку. Я читаю, что подача всей этой истории – это просто заговор".

Предыстория

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Запад не поможет, если РФ нападет: эксперт назвал реальных союзников Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

119 159

заболело за неделю в Украине

-18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять