Бурба совершил служебное преступление – Арестович

Бурба не имел права выполнять указания кого-либо кроме президента Украины

Арестович считает, что законы нарушил именно Бурба / Коллаж "Сегодня"

Слова бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы должны быть проверены в рамках соответствующих расследований. В целом же глава ГУР не имел права выполнять устные приказы кого-либо.

Об этом заявил советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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Расследование

"Уже есть и не одно криминальное производство. ГБР, СБУ... Это касается так называемого дела "вагнеровцев", утечки секретной информации, а также, я думаю было и внутреннее расследование. А еще я думаю, что и его заявления (Бурбы – Авт.) станут поводом для новых разбирательств. Потому что это общественно значимое дело. Будем разбираться как положено государству – не на ток-шоу, а по процедуре провала разведки или невыполнения заданий. Речь вообще не про президента, не про Ермака, а про безопасность тех людей, которые принимали участие в этой спецоперации", – заявил Арестович.

По мнению Арестовича, Бурба не имел права выполнять указания кого-либо кроме президента Украины.

"Бурба сказал, что он выполнил указания особы, которая не имела права его давать. Это вообще служебное преступление. А если брать обстоятельства, возможно, характеристика криминального преступления. Может ли считаться профессиональным человек, который не знает порядка применения сил и средств, согласно Закона "Про разведку" и нарушает его? Большой вопрос. Он не должен был выполнять указания ни одного руководителя Офиса, кроме президента. Кроме того, такие указания выполняются после письменной переписки с соответствующими признаками", – отметил Арестович.

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В целом же Арестович считает скандал по "вагнеровцам" – заговором: "Пока все строится на сильных словах – "зрада", "профессионализм", "мужественные разведчики", "предатель в Офисе"... Это все слеплено на скорую руку. Я читаю, что подача всей этой истории – это просто заговор".

Предыстория