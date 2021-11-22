Імпічмент Зеленському: Разумков пояснив, як запустити процедуру

"Вагнергейт" може призвести до процедури імпічменту. Які шанси на успіх

Зеленський має нести відповідальність за те, що сталося, вважає Разумков / Колаж "Сьогодні"

Скандал із провалом спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з доставки до країни десятків бойовиків ПВК "Вагнер" може закінчитися початком процедури імпічменту шостому президенту Володимиру Зеленському. Однак у успіху є сумніви.

Про це заявив колишній голова Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков в ефірі програми "Черговий по країні" на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

Імпічмент

"Враховуючи законодавство, проведення процедури імпічменту практично неможливе. Це знає і президент, і його оточення. Потрібно 338 голосів народних депутатів. З урахуванням монобільшості, давайте будемо відвертими – неможливо реалізувати", – розповів Разумков в ефірі програми "Черговий по країні" на телеканалі "Україна 24".

На думку колишнього спікера парламенту України, головним підсумком скандалу з вагнеровцями стануть результати на виборах.

"Довіра до виборів буде головним показником. Негативу буде дуже багато. Суспільство погано реагує на несправедливість. А президент відповідає за безпеку та конституційні права всіх громадян", – нагадав Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Ситуація