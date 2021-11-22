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Імпічмент Зеленському: Разумков пояснив, як запустити процедуру

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 листопада, 21:22
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"Вагнергейт" може призвести до процедури імпічменту. Які шанси на успіх
Зеленський має нести відповідальність за те, що сталося, вважає Разумков / Колаж "Сьогодні"
Зеленський має нести відповідальність за те, що сталося, вважає Разумков / Колаж "Сьогодні"

Скандал із провалом спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з доставки до країни десятків бойовиків ПВК "Вагнер" може закінчитися початком процедури імпічменту шостому президенту Володимиру Зеленському. Однак у успіху є сумніви.

Про це заявив колишній голова Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков в ефірі програми "Черговий по країні" на телеканалі "Україна 24" .

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Імпічмент

"Враховуючи законодавство, проведення процедури імпічменту практично неможливе. Це знає і президент, і його оточення. Потрібно 338 голосів народних депутатів. З урахуванням монобільшості, давайте будемо відвертими – неможливо реалізувати", – розповів Разумков в ефірі програми "Черговий по країні" на телеканалі "Україна 24".

На думку колишнього спікера парламенту України, головним підсумком скандалу з вагнеровцями стануть результати на виборах.

"Довіра до виборів буде головним показником. Негативу буде дуже багато. Суспільство погано реагує на несправедливість. А президент відповідає за безпеку та конституційні права всіх громадян", – нагадав Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Ситуація

  • Нагадаємо, колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заяви – рекомендацію щодо відстрочення доставки бойовиків в Україну дав представник президента Володимира Зеленського від імені Зеленського, а серед керівництва спецоперацією міг бути російський "кріт".
  • Влітку 2020 року Білорусь затримала, а потім передала Росії 32 найманця приватної військової компанії "Вагнер", тим самим операцію українських спецслужб було зірвано.
  • У вересні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер".
  • Радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович вважає, що це стосовно Бурби необхідно провести відповідне розслідування, оскільки голова ГУР не мав права виконувати усні накази будь-кого.

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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