Илью Киву выгнали из ОПЗЖ

Народный депутат Илья Кива заявил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом он сказал PavlovskyNews.
"Представители в партии Бойко Юрия Анатолиевича и Левочкина Сергея Владимировича добились моего исключения из партии. Это была их системная работа, которую они вели на протяжении целого года, потому что я не давал им возможности сливать партию, продавать ее…" – сказал он.
Кива объяснил, почему его могли выгнать из партии.
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"Я, конечно, наверно их не устраиваю со своей принципиальной позицией, со своими поздравлениями Путину, со своей позицией по отношению к нацистским преступникам, Бандере. Я, наверно, единственный, кто в партии имеет силу и смелость это говорить, и это, наверно, раздражает. Поэтому было принято такое решение. Какое решение будет принято у руководства – это второй вопрос", – подчеркнул нардеп.
Он добавил, что глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию и решил исключить из партии.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой.
- А чуть раньше Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.
- 15 октября Кива устроил стрельбу из-за Бандеры.