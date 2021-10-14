Их ждали, но они не дошли! Националисты отказались от протестов у Зеленского (фото, видео)

Кульминацией шествия "Марш славы УПА" стало сожжение чучел предателей

Банковую взяли в кольцо силы правопорядка. В итоге националисты ограничились лишь сжиганием чучел на Майдане / Коллаж "Сегодня"

На улице Банковой под Офисом президента Украины ждали представителей националистических движений, которые в полдень в Киеве начали "Марш славы УПА".

Шествие стартовало в 12:00 от памятника Тарасу Шевченко в одноименном столичном парке и закончилось примерно в 15.30. До Офиса президента Украины, как было анонсировано накануне организаторами шествия, националисты не дошли.

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Полиции и детям сегодня никто не мешал на Банковой праздно проводить время / Фото Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Участники марша со стороны ветеранов полка "Азов" были уверены, что конечной точкой будет именно Банковая, потому что у сегодняшнего марша была определенная цель – донести свои убеждения, мысли патриотического общества до президента Украины. Об этом рассказал "Сегодня" ветеран Тамарин Сергей, руководитель полка "Азов" в городе Киеве.

Конечная остановка – Майдан

Марш закончился на Майдане Незалежности примерно в 15:30 небольшой провокацией – сожжением двух чучел, которые, по мнению участников шествия, символизировали предателей Украины. Один "враг" был в клоунском парике.

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"Предатели" горели недолго – полицейские их быстро потушили, никто не пытался им помешать.

После этого, по данным наших источников в правоохранительных органах, националисты из ВО "Свобода" разошлись праздновать дальше День защитников и защитниц Украины, а лидеры "Нацкорпуса" уехали на телевизионные эфиры.

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Что известно о марше