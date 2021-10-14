Их ждали, но они не дошли! Националисты отказались от протестов у Зеленского (фото, видео)

На улице Банковой под Офисом президента Украины ждали представителей националистических движений, которые в полдень в Киеве начали "Марш славы УПА".
Шествие стартовало в 12:00 от памятника Тарасу Шевченко в одноименном столичном парке и закончилось примерно в 15.30. До Офиса президента Украины, как было анонсировано накануне организаторами шествия, националисты не дошли.
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Участники марша со стороны ветеранов полка "Азов" были уверены, что конечной точкой будет именно Банковая, потому что у сегодняшнего марша была определенная цель – донести свои убеждения, мысли патриотического общества до президента Украины. Об этом рассказал "Сегодня" ветеран Тамарин Сергей, руководитель полка "Азов" в городе Киеве.
Конечная остановка – Майдан
Марш закончился на Майдане Незалежности примерно в 15:30 небольшой провокацией – сожжением двух чучел, которые, по мнению участников шествия, символизировали предателей Украины. Один "враг" был в клоунском парике.
"Предатели" горели недолго – полицейские их быстро потушили, никто не пытался им помешать.
После этого, по данным наших источников в правоохранительных органах, националисты из ВО "Свобода" разошлись праздновать дальше День защитников и защитниц Украины, а лидеры "Нацкорпуса" уехали на телевизионные эфиры.
Что известно о марше
- Организаторами марша были "Нaциoнaльный кopпус", ВО "Свoбода", "Пpaвый сектор" и ветеранские организации.
- "Марш славы УПА" должен был стать не просто мероприятием в честь создания Украинской повстанческой армии, но и акцией протеста против действующей власти.
- Марш уже называют традиционным. Он пройдет в столице Украины в 17-й раз.
- По словам представителей националистических организаций, людей на мероприятие они собирали в основном через социальные сети и методом "сарафанного радио".
- По данным полиции, на Марш вышло несколько тысяч человек.