На Марш УПА привезут целую "дивизию" националистов — кто и как собирает людей

Участники шествия прибудут в Киев своим ходом или на транспорте "Нацкорпуса"

Людей на марш УПА собирают через соцсети и методом «сарафанного радио». Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 14 октября украинские националисты проведут "Марш славы УПА". Сайт "Сегодня" выяснил, сколько человек могут принять участие в шествии и как их привлекают к мероприятию.

Когда и как пройдет "Марш славы УПА"

"Марш славы УПА", который также называют "Марш Нации", начнется 14 октября в 12:00 торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, после чего участники марша пройдут по центральным улицам столицы. Националисты также почтят память Героев Небесной Сотни и, возможно, направятся к Офису президента, где проведут акцию протеста против действий власти в вопросе разрешения конфликта на Донбассе и задержаний ветеранов АТО.

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"Марш славы УПА" начнется торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко. Фото: delo.ua

Сколько людей будет на марше

В "Национальном корпусе" рассчитывают, что в шествии примут участие более 10 тысяч человек. Об этом "Сегодня" рассказали в пресс-службе партии.

"В Киев приедут люди со всех регионов. Не только наши активисты, это также представители дружественных патриотических организаций и ветеранского движения", – сказали нам в "Нацкорпусе".

В "Национальном корпусе" рассчитывают, что в шествии примут участие более 10 000 человек. Фото: POLUKR. net

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В организации также отметили, что в самом "Национальном корпусе" и в, входящих в его состав "Национальных дружинах", уже насчитывается 10 тысяч активных членов.

"Даже если не все наши смогут присутствовать, то вместе с другими организациями мы сможем собрать такое количество людей", – уверены в партии.

А вот в "Правом секторе" прогнозируют меньшее количество участников.

"Согласно заявке на массовое мероприятие, ожидаем, что на марш приедут три тысячи человек. Если людей будет больше, будем только рады", – говорят нам в организации.

В "Правом секторе" прогнозируют участие в марше 3000 человек. Фото: "Правый сектор"

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Как созывают людей на марш националистов

По словам представителей националистических организаций, людей на мероприятие они собирают, в основном, через социальные сети и методом "сарафанного радио".

"В соцсетях публикуем анонсы, кому-то сообщаем лично. Люди передают информацию знакомым, те – своим знакомым и так далее. Мы акцентируем внимание на том, что 14 октября – это Покров, это День УПА, День защитника Украины. Это в первую очередь праздник. И немного политики", – говорят нам в пресс-службе "Нацкорпуса".

В партии также добавили, что для желающих приехать из других регионов Украины будет организован транспорт.

В "Правом секторе" также говорят, что приглашают людей через соцсети.

"Транспорт мы не обеспечиваем. Люди, получающие информацию от нас, приезжают в Киев своим ходом", – отметили в ПС.

"Нацкорпус" организует транспорт для желающих приехать в Киев из регионов. Фото: "Нацкорпус"

"Свобода" рекламирует марш при помощи ветеранов

В отличии от "Нацкорпуса" и "Правого сектора" ВО "Свобода" не просто разместила анонсы в соцсетях, но и привлекла к рекламе марша ветеранов АТО, а также активистов партии. В Telegram-канале киевской ячейки ВО "Свобода" опубликованы их фотографии с тезисами, почему марш для них важен.

"14 октября, для меня лично – это в первую очередь праздник, который объединяет. Помню свой первый Марш УПА 2012 года. Я никогда раньше не чувствовал того, что на том марше. Тысячи людей объединены одним порывом, одной целью. Осознание того, что рядом с тобой в колонне идут люди, которые, как и ты, верят в то, что Украина начинается именно с нас. Люди, которые не только рассказывают об идее или национализм, но и каждый день живут этим! Эмоции, которые я тогда чувствовал трудно передать словами", – заявил доброволец, боец ​​ отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь" Андрей Цыбульский.

Он также добавил, что 14 октября, для него – это праздник украинского оружия и победы.

"Это праздник, который напоминает о борьбе украинского народа в прошлом (казачество, УПА) и настоящем – ведь современная российско-украинская война показала, что годы идут, а враг тот же самый и только вместе мы можем победить, лишь совместно можем построить сильное государство" – отметил Цыбульский.

Заместитель главы киевской ячейки ВО "Свобода" Юрий Ноев назвал14 октября – днем особой молитвы к Богородице о защите Украины от врагов, днем памяти военных побед всех воинов Руси-Украины и нем уважения к украинскому национализму.

Члены партии также подчеркнули, что День украинских воинов является героическим праздником и днем славы современных героев.

Отельные колонны и запрет на ЛГБТ-символику

О "Марше славы УПА" информируют также другие националистические организации. Так, в Telegram-канале "Демократичной сокиры" активистов приглашают собраться в парке Шевченко за полчаса до начала мероприятия и формироваться в колонны со своей символикой.

В организации "Основа будущего" (бывшая "C14"), призывая людей приходить на марш, подчеркнули, что участникам запрещается приносить с собой коммунистическую, российскую и ЛГБТ-символику.

Провокации не планируются

Несмотря на то, сколько людей примет участие в "Марше славы УПА" 14 октября, во время мероприятия провокации не планируются.

Об этом "Сегодня" рассказал глава киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин.

"Нет цели каким-либо образом дестабилизировать ситуацию, которая и без этого довольно напряженная в нашей стране. Мы хотим просто донести мысль, что ветераны и волонтеры против политики капитуляции, сдачи украинских интересов и репрессий патриотов", – сказал нам Тамарин.

Как прошел марш УПА в прошлом году

В прошлом году марш националистов в честь создания Украинской повстанческой армии прошел без эксцессов, но активисты жгли дымовые шашки. В ходе акции шествующие скандировали лозунги "Украина – превыше всего", держа в руках транспаранты с надписями "УПА – армия непобежденных".

По данным организаторов мероприятия, в марше 2020 года приняли участие 6 тысяч человек.

В марше УПА 2020 года приняли участие 6 тысяч человек. Фото: The Village Украина

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление. Но летние митинги показали, что особо буйных провокаторов из рядов "Нацкорпуса" ждет СИЗО или домашний арест.

Также мы информировали, что во Львове состоялось мероприятие по случаю очередной годовщины формирования дивизии СС "Галичина", сражавшейся на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой. В ходе митинга зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС "Галичина" Василий Бычко рассказал о планах провести следующий марш "резерва дивизии "Галичина" по Донецку и Москве.

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