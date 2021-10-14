Марш УПА в Киеве 2021: больше 10 тысяч националистов собираются в центре столицы – онлайн-трансляция

В центре Киева пройдет массовое шествие в честь Дня защитника Украины

"Марш славы УПА" начнется торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко. Фото: delo.ua

В Киеве сегодня, 14 октября, украинские националисты проведут "Марш славы УПА". Начало запланировано на 12:00 возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Участники марша пройдут по центральным улицам столицы.

Что известно о марше