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На них чекали, але вони не дійшли! Націоналісти відмовилися від протестів у Зеленського (фото, відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
14 жовтня, 19:08
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Кульмінацією ходи "Марш слави УПА" стало спалення опудал зрадників
Банкову взяли в кільце сили правопорядку. В результаті націоналісти обмежилися лише спалюванням опудал на Майдані / Колаж "Сьогодні"
Банкову взяли в кільце сили правопорядку. В результаті націоналісти обмежилися лише спалюванням опудал на Майдані / Колаж "Сьогодні"

На вулиці Банковій під Офісом президента України чекали представників націоналістичних рухів, які опівдні в Києві почали "Марш слави УПА" .

Хода стартувало о 12:00 від пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному столичному парку і закінчилося приблизно о 15.30. До Офісу президента України, як було анонсовано напередодні організаторами ходи, націоналісти не дійшли.

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Поліції і дітям сьогодні ніхто не заважав на Банковій бездіяльно проводити час / Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Поліції і дітям сьогодні ніхто не заважав на Банковій бездіяльно проводити час / Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Учасники маршу з боку ветеранів полку "Азов" були впевнені, що кінцевою точкою буде саме Банкова, тому що у сьогоднішнього маршу була певна мета – донести свої переконання, думки патріотичного суспільства до президента України. Про це розповів "Сьогодні" ветеран Тамарін Сергій, керівник полку "Азов" у місті Києві.

Кінцева зупинка – Майдан

Марш закінчився на Майдані Незалежності приблизно о 15:30 невеликою провокацією – спаленням двох опудал, які, на думку учасників ходи, символізували зрадників України. Один "ворог" був в клоунській перуці.

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"Зрадники" горіли недовго – поліцейські їх швидко загасили, ніхто не намагався їм перешкодити.

Після цього, за даними наших джерел в правоохоронних органах, націоналісти з ВО "Свобода" розійшлися святкувати далі День захисників і захисниць України , а лідери "Нацкорпусу" поїхали на телевізійні ефіри.

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Що відомо про марш

  • Організаторами маршу були "Нaціoнaльний кopпус", ВО "Свoбода", "Пpaвий сектор" і ветеранські організації.
  • "Марш слави УПА" мав стати не просто заходом на честь створення Української повстанської армії, а й акцією протесту проти чинної влади .
  • Марш вже називають традиційним. Він пройде в столиці України в 17-й раз.
  • За словами представників націоналістичних організацій, людей на захід вони збирали в основному через соціальні мережі і методом "сарафанного радіо".
  • За даними поліції, на Марш вийшло кілька тисяч людей.

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