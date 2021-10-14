На них чекали, але вони не дійшли! Націоналісти відмовилися від протестів у Зеленського (фото, відео)

На вулиці Банковій під Офісом президента України чекали представників націоналістичних рухів, які опівдні в Києві почали "Марш слави УПА" .
Хода стартувало о 12:00 від пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному столичному парку і закінчилося приблизно о 15.30. До Офісу президента України, як було анонсовано напередодні організаторами ходи, націоналісти не дійшли.
Далі по темі
Учасники маршу з боку ветеранів полку "Азов" були впевнені, що кінцевою точкою буде саме Банкова, тому що у сьогоднішнього маршу була певна мета – донести свої переконання, думки патріотичного суспільства до президента України. Про це розповів "Сьогодні" ветеран Тамарін Сергій, керівник полку "Азов" у місті Києві.
Кінцева зупинка – Майдан
Марш закінчився на Майдані Незалежності приблизно о 15:30 невеликою провокацією – спаленням двох опудал, які, на думку учасників ходи, символізували зрадників України. Один "ворог" був в клоунській перуці.
"Зрадники" горіли недовго – поліцейські їх швидко загасили, ніхто не намагався їм перешкодити.
Після цього, за даними наших джерел в правоохоронних органах, націоналісти з ВО "Свобода" розійшлися святкувати далі День захисників і захисниць України , а лідери "Нацкорпусу" поїхали на телевізійні ефіри.
Що відомо про марш
- Організаторами маршу були "Нaціoнaльний кopпус", ВО "Свoбода", "Пpaвий сектор" і ветеранські організації.
- "Марш слави УПА" мав стати не просто заходом на честь створення Української повстанської армії, а й акцією протесту проти чинної влади .
- Марш вже називають традиційним. Він пройде в столиці України в 17-й раз.
- За словами представників націоналістичних організацій, людей на захід вони збирали в основному через соціальні мережі і методом "сарафанного радіо".
- За даними поліції, на Марш вийшло кілька тисяч людей.