На Марш УПА привезуть цілу "дивізію" націоналістів – хто і як збирає людей

Учасники ходи прибудуть до Києва своїм ходом або на транспорті "Нацкорпуса"

Людей на марш УПА збирають через соцмережі та методом «сарафанного радіо». Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 14 жовтня українські націоналісти проведуть "Марш слави УПА". Сайт "Сегодня" з'ясував, скільки людина можуть взяти участь у ході та як їх залучають до заходу.

Коли і як пройде "Марш слави УПА"

"Марш слави УПА", який також називають "Марш Нації", розпочнеться 14 жовтня о 12:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці. Націоналісти також вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні і, можливо, попрямують до Офісу президента, де проведуть акцію протесту проти дій влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі і затримань ветеранів АТО.

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"Марш слави УПА" розпочнеться урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Фото: delo.ua

Скільки людей буде на марші

У "Національному корпусі" розраховують, що в ході візьмуть участь понад 10 тисяч людина. Про це "Сегодня" розповіли в прес-службі партії.

"До Києва приїдуть люди з усіх регіонів. Не тільки наші активісти, це також представники дружніх патріотичних організацій і ветеранського руху ", – сказали нам в" Нацкорпусе ".

У "Національному корпусі" розраховують, що в ході візьмуть участь більше 10 000 чоловік. Фото: POLUKR. net

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В організації також зазначили, що в самому "Національному корпусі" і у вхідних в його склад "Національних дружинах" вже налічується 10 тисяч активних членів.

"Навіть якщо не всі наші зможуть бути присутніми, то разом з іншими організаціями ми зможемо зібрати таку кількість людей", – впевнені в партії.

А ось в "Правом секторі" прогнозують меншу кількість учасників.

"Згідно із заявкою на масовий захід, очікуємо, що на марш приїдуть три тисячі людина. Якщо людей буде більше, будемо тільки раді ", – кажуть нам в організації.

У "Правому секторі" прогнозують участь у марші 3000 чоловік. Фото: "Правий сектор"

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Як скликають людей на марш націоналістів

За словами представників націоналістичних організацій, людей на захід вони збирають, в основному, через соціальні мережі і методом "сарафанного радіо".

"У соцмережах публікуємо анонси, кому-то повідомляємо особисто. Люди передають інформацію знайомим, ті – своїм знайомим і так далі. Ми акцентуємо увагу на тому, що 14 жовтня – це Покров, це День УПА, День захисника України. Це в насамперед свято. І трохи політики ", – кажуть нам в прес-службі" Нацкорпуса ".

У партії також додали, що для бажаючих приїхати з інших регіонів України буде організований транспорт.

У "Правом секторі" також говорять, що запрошують людей через соцмережі.

"Транспорт ми не забезпечуємо. Люди, які отримують інформацію від нас, приїжджають до Києва своїм ходом ", – відзначили в ПС.

"Нацкорпус" організовує транспорт для бажаючих приїхати до Києва з регіонів. Фото: "Нацкорпус"

"Свобода" рекламує марш за допомогою ветеранів

На відміну від "Нацкорпуса" і "Правого сектору" ВО "Свобода" не просто розмістила анонси в соцмережах, а й залучила до реклами маршу ветеранів АТО, а також активістів партії. У Telegram-каналі київського осередку ВО "Свобода" опубліковані їх фотографії з тезами, чому марш для них важливий.

"14 жовтня, для мене особисто – це в насамперед свято, яке об'єднує. Пам'ятаю свій перший Марш УПА 2012 року. Я ніколи раніше не відчував того, що на тому марші. Тисячі людей об'єднані одним поривом, однією метою. Усвідомлення того, що поруч з тобою в колоні йдуть люди, які, як і ти, вірять в те, що Україна починається саме з нас. Люди, які не тільки розповідають про ідею або націоналізмі, але і кожен день живуть цим! Емоції, які я тоді відчував, важко передати словами " , – заявив доброволець, боєць окремої добровольчої роти "Карпатська Січ" Андрій Цибульський .

Він також додав, що 14 жовтня для нього – це свято української зброї і перемоги.

"Це свято, яке нагадує про боротьбу українського народу в минулому (козацтво, УПА) та сьогодення – адже сучасна російсько-українська війна показала, що роки минають, а ворог той же самий і тільки разом ми можемо перемогти, лише спільно можемо побудувати сильну державу ", – зазначив Цибульський.

Заступник глави київського осередку ВО "Свобода" Юрій Ноїв назвав 14 жовтня вдень особливої молитви до Богородиці про захист України від ворогів, вдень пам'яті військових перемог всіх воїнів Русі-України та ньому поваги до українського націоналізму.

Члени партії також підкреслили, що День українських воїнів є героїчним святом і вдень слави сучасних героїв.

Готельні колони і заборона на ЛГБТ-символіку

Про "Марші слави УПА" інформують також інші націоналістичні організації. Так, в Telegram-каналі "Демократичною сокири" активістів запрошують зібратися в парку Шевченка за півгодини до початку заходу і формуватися в колони зі своєю символікою.

В організації "Основа майбутнього" (колишня "C14"), закликаючи людей приходити на марш, підкреслили, що учасникам забороняється приносити з собою комуністичну, російську та ЛГБТ-символіку.

Провокації не плануються

Незважаючи на те, скільки людей візьме участь в "Марші слави УПА" 14 жовтня, під час заходу провокації не плануються.

Про це "Сегодня" розповів глава київського осередку "Національного корпусу" Сергій Тамарін .

"Немає мети будь-яким чином дестабілізувати ситуацію, яка і без цього досить напружена в нашій країні. Ми хочемо просто донести думку, що ветерани та волонтери – проти політики капітуляції, здачі українських інтересів і репресій патріотів", – сказав нам Тамарін.

Як пройшов марш УПА в минулому році

У минулому році марш націоналістів на честь створення Української повстанської армії пройшов без ексцесів, але активісти палили димові шашки. В ході акції простують скандували гасла "Україна – понад усе", тримаючи в руках транспаранти з написами "УПА – армія непереможених".

За даними організаторів заходу, в марші 2020 року прийняли участь шість тисяч людина.

У марші УПА 2020 року прийняли участь 6 тисяч осіб. Фото: The Village Україна

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що засновник полку "Азов", колишній нардеп і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький вважає, що для демократичної країни вуличні протести та акції – нормальне явище . Але літні мітинги показали, що особливо буйних провокаторів з лав "Нацкорпуса" чекає СІЗО або домашній арешт.

Також ми інформували, що у Львові відбувся захід з нагоди чергової річниці формування дивізії СС "Галичина", яка билася на боці нацистської Німеччини в роки Другої світової. В ході мітингу заступник голови молодого резерву Галицького братства дивізії СС "Галичина" Василь Бичко розповів про плани провести наступний марш "резерву дивізії" Галичина "по Донецьку і Москві .

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