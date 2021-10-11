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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Завдання – знести Верховну Раду. Хто й навіщо замовив багатотисячні протести проти Зеленського і "Слуги народу"

Ексклюзив
Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник проекту "Влада" Сьогодні
11 жовтня, 07:15
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Грушевського та Банкову "візьмуть в облогу" після 14 жовтня
Осінь закінчиться масовими протестами, але Майдану не буде, кажуть джерела
Осінь закінчиться масовими протестами, але Майдану не буде, кажуть джерела / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки "Слуги народу" зайняті кадровими перестановками – опозиція готує спробу політичної реінкарнації. Адже багатьом значно зручніше, коли замість монобільшості – стара добра коаліція, зшита з різних фракцій і груп впливу. Бажання повернутися в цю реальність настільки вирує в парламенті, що вже почали домовлятися.

Наприкінці вересня навіть була спроба влаштувати демарш, поки "слуги" в Трускавці – ЄС, Батьківщина, Голос та ОПЗЖ хотіли припинити участь у парламентському житті на знак протесту. Мета одна – перевибори. Та в останній момент усе зірвалося.

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З моїм співрозмовником ми зустрілися в кафе на вулиці Грушевського.

- До президентства тут іноді пив каву Володимир Олександрович, – почало розмову наше джерело.

Тут нині панує абсолютно звична атмосфера: в Маріїнському парку всі лавочки зайняті місцевою інтелігенцією доволі похилого віку, помічники і помічники помічників народних обранців стоять у черзі за кавою, а на площі Конституції чутні крики чоловіка-пенсіонера з плакатом з дивовижними вимогами до депутатів. Таких ще називають "міський божевільний" – абсолютно буденне явище для сесійного тижня парламенту. Як не дивно, саме таких хлопців зараз і не вистачає опозиції. Наш співрозмовник, близький до організаторів усіх політичних протестів у Києві, а особливо – в урядовому кварталі, це підтверджує.

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Як працюють на протестах

Насправді "ринок протестів" в столиці дуже тісний. Таким специфічним бізнесом займаються лише кілька груп. Тільки їм до снаги зібрати й організувати сотню-дві, а іноді й кілька тисяч "професійних активістів" за певну плату.

- У Києві можна вивести не більше 5-6 тисяч осіб, – кажуть нам. Це той максимум, який можна мобілізувати в столиці. Якщо потрібно більше – доведеться звозити регіони.

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Скільки можна заробити

Розцінки теж різні. Все залежить від поставлених завдань на мітингу і статусу (пенсіонер, студент, підприємець тощо). За постояти й послухати палкі промови політиків на барикадах дадуть близько 300-500 гривень. Робота займає три години. Сама оплата фактично погодинна, та іноді можуть попросити затриматися. А натомість – обіцяють покликати на добре оплачувані подальші заходи.

Шляхом нескладної арифметики з'ясовується, що мітинг на тисячу осіб – це мінімум 300 тис. гривень. І це без урахування витрат на сцену, техніку, висвітлення у ЗМІ та зарплати організаторам.

Більшість бажаючих "попрацювати" на акції протесту – пенсіонери. Причини дві: вони потребують швидких грошей і їм... просто нудно сидіти вдома. А на мітингу можна поспілкуватися, прогулятися на вулиці і на відомих осіб "з телевізора" подивитися наживо. Приємна альтернатива сидінню вдома або на лавочці біля під'їзду.

Коли день Х

Точка відліку осінніх протестів – 14 жовтня. Цього дня відразу кілька свят – Покрова, День українського козацтва, День УПА і День українського добровольця.

"До Покрови нічого не буде, а вже після 14 числа почнуться каруселі. У кожної з партій своя повістка на мітингах", – розповіло джерело.

Мітинги щотижня аж до грудня. Основний удар – на пленарні дні, коли депутати ходять на роботу. Стіл замовлень на масовку переповнений. Серед клієнтів – опозиційні фракції в парламенті.

"Ідеї для мітингів будуть найрізноманітніші – так звані "стовбнякові теми", але вся історія протестів буде зводитися до одного гасла – про необхідність дострокових парламентських виборів", – уточнив наш співрозмовник.

Серед ймовірних тем для мітингів в урядовому кварталі – мир на Донбасі, тарифи на комунальні послуги, продаж землі, влада проти патріотів, офшори президента тощо.

Локації: площа Конституції перед Верховною Радою, Кабінет міністрів, Офіс президента.

Який сенс у проплаченій масовці

Влада загалом не бачить небезпеки в протестах опозиції. Малоймовірно, що це призведе до революційних настроїв і сокровенного Майдану.

Наше джерело в Службі безпеки України пояснило, що всі заплановані мітинги їм відомі, та наразі жодної загрози в них ніхто не бачить.

Хоча мета мітингів – це зовсім не заворухи та зіткнення, а картинка для телебачення і регіонів.

"У політичній тусовці все і так розуміють, чиї це мітинги і скільки коштують. Та розрахунок йде на картинку для людей, які сидять вдома біля телевізора. Зокрема в регіонах. Щоб вони бачили картинку: люди вже протестують, їм не подобається влада, потрібні перевибори. Все це формує певні настрої в суспільстві", – поділилися з нами.

Хто замовник банкету

Наше джерело називає партії "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя", а також "Національний корпус". Це ті сили, які будуть активно мітингувати в зимово-осінній політичний сезон.

Гасла і прапори різні, але мета спільна – дострокові вибори. Тим паче, що бюджети вже виділені і завдання поставлені.

"Хочуть не лише киян виводити, а й везти партійний актив з регіонів. Це потенційно збільшить кількість протестувальників до 10-15 тисяч осіб", – розповіли нам.

Мобілізувати регіони намагаються відразу кілька сил. Наприклад, партія Євгенія Мураєва "Наші" зараз їздить областями з проєктом "Наша земля". Є інформація, що і в "ОПЗЖ" хочуть зробити десятки вояжів у різні українські міста після 14 жовтня.

Повернувшись на Батьківщину з відпустки Арсен Аваков теж не буде осторонь. Про своє повернення в Україну він натякнув на своїй сторінці у соцмережах.

"За діями Нацкорпусу, який вже анонсував марш на Покрову, ми побачимо, що буде робити Аваков і з яким рішенням він повернеться в політику", – пояснює близьке до "протестних справ" джерело.

Теоретично викликати бурхливі емоції у Банкової може саме "Національний корпус". Вони – єдині, чиї протести за Зеленського призводили до розпорошення газу, застосування фізичної сили з боку поліції та численних затримань.

А літні мітинги показали, що особливо буйних провокаторів з лав "Нацкорпусу" чекає СІЗО або домашній арешт. Такий аргумент знатно зменшить революційні настрої з усіма наслідками, що випливають звідси.

Звісно, протести опозиції – це не пряма загроза Банковій. Адже завдання не полягає в тому, щоб заворушення на вулиці стали ультиматумом Зеленському про перевибори. Розрахунок на те, щоб склалася атмосфера пасивного невдоволення по всій країні. І тоді всі самі захочуть поміняти "зелену" Раду.

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