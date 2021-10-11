Задача – снести Верховную Раду. Кто и зачем заказал многотысячные протесты против Зеленского и "Слуги народа"

Грушевского и Банковую "возьмут в осаду" после 14 октября

Осень закончится массовыми протестами, но Майдана не будет, говорят источники / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока "Слуги народа" заняты кадровыми перестановками – оппозиция готовит попытку политической реинкарнации. Ведь многим гораздо удобнее, когда вместо монобольшинства – старая добрая коалиция, сшитая из разных фракций и групп влияния. Желание вернуться в эту реальность настолько бурлит в парламенте, что уже начали договариваться.

В конце сентября даже была попытка устроить демарш, пока "слуги" в Трускавце – ЕС, Батькивщина, Голос и ОПЗЖ хотели прекратить участие в парламентской жизни в знак протеста. Цель одна – перевыборы. Но в последний момент все сорвалось.

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С моим собеседником мы встретились у кафе на улице Грушевского.

– До президентства здесь иногда пил кофе Владимир Александрович, – начал разговор наш источник.

Тут сейчас царит абсолютно привычная атмосфера: в Мариинском парке все лавочки заняты местной интеллигенцией весьма преклонного возраста, помощники и помощники помощников народных избранников стоят в очереди за кофе, а на площади Конституции слышны крики мужчины-пенсионера с плакатом с чудными требованиями к депутатам. Таких еще называют "городской сумасшедший" – абсолютно обыденное явление для сессионной недели парламента. Как ни странно, именно таких ребят сейчас и не хватает оппозиции. Наш собеседник, близок к организаторам всех политических протестов в Киеве, а особенно – в правительственном квартале, это подтверждает.

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Как работают на протестах

На самом деле "рынок протестов" в столице очень тесен. Таким специфическим бизнесом занимается всего несколько групп. Только им под силу собрать и организовать сотню-две, а иногда и несколько тысяч "профессиональных активистов" за определенную плату.

– В Киеве можно вывести не более 5-6 тысяч человек, – говорят нам. Это тот максимум, который можно мобилизовать в столице. Если нужно больше – придется свозить регионы.

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Сколько можно заработать

Расценки тоже разные. Все зависит от поставленных задач на митинге и статуса (пенсионер, студент, предприниматель и так далее). За постоять и послушать пламенные речи политиков на баррикадах дадут около 300-500 гривен. Работа занимает три часа. Сама оплата фактически почасовая, но иногда могут попросить задержаться. А взамен – обещают позвать на хорошо оплачиваемые дальнейшие мероприятия.

Путем несложной арифметики выясняется, что митинг на тысячу человек – это минимум 300 тыс. гривен. И это без учета трат на сцену, технику, освещение в СМИ и зарплаты организаторам.

Большинство желающих "поработать" на акции протеста – пенсионеры. Причины две: они нуждаются в быстрых деньгах и им… просто скучно сидеть дома. А на митинге можно пообщаться, прогуляться на улице и на известных лиц "из телевизора" посмотреть вживую. Приятнейшая альтернатива сидению дома или на лавочке у подъезда.

Когда день Х

Точка отсчета осенних протестов – 14 октября. В этот день сразу несколько праздников – Покрова, День украинского казачества, День УПА и День украинского добровольца.

"До Покровы ничего не будет, а уже после 14 числа начнутся карусели. У каждой из партий своя повестка на митингах", – рассказал источник.

Митинги будут каждую неделю аж до декабря. Основной удар – на пленарные дни, когда депутаты ходят на работу. Стол заказов на массовку переполнен. Среди клиентов – оппозиционные фракции в парламенте.

"Идеи для митингов будут самые разные – так называемые "столбняковые темы", но вся история протестов будет сводиться к одному лозунгу – о необходимости досрочных парламентских выборов", – уточнил наш собеседник.

Среди предполагаемых тем для митингов в правительственном квартале – мир на Донбассе, тарифы на коммунальные услуги, продажа земли, власть против патриотов, офшоры президента и так далее.

Локации: площадь Конституции перед Верховной Радой, Кабинет министров, Офис президента.

Какой смысл в проплаченной массовке

Власть в целом не видит опасности в протестах оппозиции. Маловероятно, что это приведет к революционным настроениям и сокровенному Майдану.

Наш источник в Службе безопасности Украины объяснил, что все запланированные митинги им известны, но на данный момент никакой угрозы в них никто не видит.

Хотя цель митингов – это вовсе не заворухи и столкновения, а картинка для телевидения и регионов.

"В политической тусовке все и так понимают, чьи это митинги и сколько стоят. Но расчет идет на картинку для людей, которые сидят дома у телевизора. В том числе в регионах. Чтобы они видели картинку: люди уже протестуют, им не нравится власть, нужны перевыборы. Все это формирует определенные настроения в обществе", – поделились с нами.

Кто заказчик банкета

Наш источник называет партии "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также "Национальный корпус". Это те силы, которые будут активно митинговать в зимне-осеннем политическом сезоне.

Лозунги и знамена разные, но цель общая – досрочные выборы. Тем более, что бюджеты уже выделены и задачи поставлены.

"Хотят не только киевлян выводить, но и везти партийный актив с регионов. Это потенциально увеличит количество протестующих до 10-15 тысяч человек", – рассказали нам.

Мобилизовать регионы пытаются сразу несколько сил. Например, партия Евгения Мураева "Наши" сейчас колесит по областям с проектом "Наша земля". Есть информация, что и в "ОПЗЖ" хотят совершить десятки вояжей в разные украинские города после 14 октября.

Вернувшийся из отпуска Арсен Аваков тоже не будет в стороне. О своем возвращении в Украину он намекнул на своей странице в соцсетях.

"По действиям Нацкорпуса, который уже анонсировал марш на Покрову, мы увидим, что будет делать Аваков и с каким решением он вернется в политику", – объясняет близкий к "протестным делам" источник.

Теоретически вызвать бурные эмоции у Банковой может именно "Национальный корпус". Они – единственные, чьи протесты при Зеленским приводили к распылению газа, применении физической силы со стороны полиции и многочисленным задержаниям.

Но летние митинги показали, что особо буйных провокаторов из рядов "Нацкорпуса" ждет СИЗО или домашний арест. Такой аргумент знатно поубавит революционные настроения со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Конечно, протесты оппозиции – это не прямая угроза Банковой. Ведь задача не стоит в том, чтобы беспорядки на улице стали ультиматумом Зеленскому о перевыборах. Расчет на то, чтобы сложилась атмосфера пассивного недовольства по всей стране. И тогда все сами захотят поменять "зеленую" Раду.