Марш УПА у Києві 2021: більше 10 тисяч націоналістів збираються у центрі столиці – онлайн-трансляція

У Києві сьогодні, 14 жовтня, українські націоналісти проведуть "Марш слави УПА". Початок заплановано на 12:00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці.
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Що відомо про марш
- Організатори маршу – "Нaціoнaльний кopпyc", ВО "Свoбода", "Пpaвий сектор" і ветеранські організації. "Марш слави УПА" буде не просто заходом на честь створення Української повстанської армії, а й акцією протесту проти чинної влади
- Марш вже називають традиційним. Він пройде в столиці України в 17-й раз.
- Незважаючи на конфлікти між ВО "Свобода" і "Національний корпус", вони продовжують іноді проводити спільні акції, наприклад "Марш слави УПА".
- За словами представників націоналістичних організацій, людей на захід вони збирають, в основному, через соціальні мережі і методом "сарафанного радіо". Для бажаючих приїхати з інших регіонів організовують транспорт. Інформацію про марш публікують також в Telegram-каналах.