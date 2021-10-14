Начальник полиции Киева отреагировал на планы "Нацкорпуса" протестовать на Банковой (видео)

Во время "Марша славы УПА" националисты проведут акцию протеста под Офисом президента

Участников марша сопровождают правоохранители. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 14 октября, проходит "Марш славы УПА". Украинские националисты планируют завершить его на Банковой возле Офиса президента.

Об этом "Сегодня" рассказал ветеран полка "Азов", руководитель "Национального корпуса" в городе Киев Сергей Тамарин.

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"Сегодня это не просто марш традиционный в виде праздника, сегодня это марш, который преследует определенную цель. Цель донести свои убеждения, донести свое мнение, мнение патриотического общества. Оно заключается в противостоянии капитулянскому настроению Банковой, в противостоянии репрессиям и уголовного преследования ветеранов. Поэтому конечная точка выбрана Офис президента, где будут переданы наши условия", – сказал Тамарин.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский отреагировал на планы националистов: "Обеспечено публичную безопасность и порядок, достаточно сил и средств. Понимаем, какие запланированы мероприятия, все будет хорошо. Будем смотреть".

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Также в полиции добавили, что участников марша сопровождает колонна правоохранителей. На месте также работает полиция диалога. Правоохранители настроены на мирное проведение мероприятия.

Что известно о марше