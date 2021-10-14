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Начальник полиции Киева отреагировал на планы "Нацкорпуса" протестовать на Банковой (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 октября, 13:40
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Во время "Марша славы УПА" националисты проведут акцию протеста под Офисом президента
Участников марша сопровождают правоохранители. Фото: коллаж "Сегодня"
Участников марша сопровождают правоохранители. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 14 октября, проходит "Марш славы УПА". Украинские националисты планируют завершить его на Банковой возле Офиса президента.

Об этом "Сегодня" рассказал ветеран полка "Азов", руководитель "Национального корпуса" в городе Киев Сергей Тамарин.

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"Сегодня это не просто марш традиционный в виде праздника, сегодня это марш, который преследует определенную цель. Цель донести свои убеждения, донести свое мнение, мнение патриотического общества. Оно заключается в противостоянии капитулянскому настроению Банковой, в противостоянии репрессиям и уголовного преследования ветеранов. Поэтому конечная точка выбрана Офис президента, где будут переданы наши условия", – сказал Тамарин.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский отреагировал на планы националистов: "Обеспечено публичную безопасность и порядок, достаточно сил и средств. Понимаем, какие запланированы мероприятия, все будет хорошо. Будем смотреть".

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Также в полиции добавили, что участников марша сопровождает колонна правоохранителей. На месте также работает полиция диалога. Правоохранители настроены на мирное проведение мероприятия.

Что известно о марше

  • Организаторы марша – "Нaциoнaльный кopпус", ВО "Свoбода", "Пpaвый сектор" и ветеранские организации. "Марш славы УПА" будет не просто мероприятием в честь создания Украинской повстанческой армии, но и акцией протеста против действующей власти.
  • Марш уже называют традиционным. Он пройдет в столице Украины в 17-й раз.
  • Несмотря на конфликты между ВО "Свобода" и "Национальный корпус", они продолжают иногда проводить совместные акции, например "Марш славы УПА".
  • По словам представителей националистических организаций, людей на мероприятие они собирают в основном через социальные сети и методом "сарафанного радио". Для желающих приехать из других регионов организовывают транспорт. Информацию о марше публикуют также в Telegram-каналах.

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