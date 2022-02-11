И в третий раз не получилось: суд над Кузьминых снова перенесли

Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Укринформ.
"Объявлен перерыв до 14 февраля до 12 часов", – сказал судья Олег Ткаченко.
По его словам, судебное заседание переносится из-за того, что есть еще дела, которые сейчас находятся в ВАСУ на рассмотрении.
"Хочу, чтобы все отнеслись с пониманием к дате. Потому что у коллегии есть много дел, мы еще по сути дела рассматриваем. Вот в понедельник у меня сорвалось дело большое по обвинению Труханова и других лиц, и поэтому у меня будет возможность уделить внимание вам", – сказал судья Олег Ткаченко.
Сегодня заседание по избранию меры пресечения длилось около 5 часов.
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Уже вторая попытка
Предыдущее заседание, назначенное на 7 февраля, было перенесено, поскольку Кузьминых не взял с собой паспорт. На следующее заседание 8 февраля он не успел, так как поехал за документом в Житомир. Суд начался без него, Кузьминых же сообщил, что пытается выйти по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда.
Ситуация с НАБУ и повестками
3 февраля НАБУ объявило в розыск Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.
Отмечается, что ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Однако адвокат нардепа рассказывала, что политик не смог прийти на допрос в НАБУ из-за болезни.
В чем обвиняют Кузьминых
- Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.