Депутата Кузьминых объявили в розыск: подробности

Кузьминых подозревают в махинациях с медоборудованием

Народный депутат Сергей Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня

НАБУ объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых из-за "систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов . Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

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Адвокаты Кузьминых утверждают, что нардеп в больнице, но не говорят, где именно.

"31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице якобы находится подозреваемый", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования и это является основанием для объявления его в розыск.

"3 февраля 2022 года НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Суть скандала