Депутата Кузьминых объявили в розыск: подробности

НАБУ объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых из-за "систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов . Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.
Адвокаты Кузьминых утверждают, что нардеп в больнице, но не говорят, где именно.
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"31 января 2022 года, защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не сообщают следствию о том, в какой больнице якобы находится подозреваемый", – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования и это является основанием для объявления его в розыск.
"3 февраля 2022 года НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
Суть скандала
- 28 января народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- НАБУ обратилось к генпрокурору для подписания подозрения нардепу.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- 2 февраля Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Депутат призвал исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.