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Харьковскую ТИК просят отменить триумфальную победу Терехова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 ноября, 23:21
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Гражданская сеть ОПОРА оспаривает результаты голосования. Это же делает Добкин
Игорь Терехов был назван победителем вечером 1 ноября / Коллаж "Сегодня"
Игорь Терехов был назван победителем вечером 1 ноября / Коллаж "Сегодня"

Объявленная 1 ноября победа на выборах мэра Харькова в первом же туре кандидата от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Гражданская сеть ОПОРА обратилась в городскую Территориальную избирательную комиссию Харькова (ТИК) с жалобами на нарушения и с просьбой отменить итоги выборов.

Об этом говорится на сайте сети ОПОРА.

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В чем проблема

"2 ноября наблюдатели ОПОРЫ в Харькове обратились в городскую ТИК с жалобами на Новобаварскую и Основянскую территориальные избирательные комиссии из-за разногласий в протоколах.В жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение. Также организация готовит соответствующие иски в суд", – сказано в открытом заявлении гражданской сети ОПОРА.

Наблюдатели организации выявили разногласия в протоколах подсчета голосов избирателей на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631267 и 631260 в Новобаварской и Основянской районнах.

Как прошли выборы

  • Вечером 1 ноября городской ТИК огласил свое решение, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.
  • Опрос избирателей также показал, что победил кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов.
  • Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин сначала признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября. Соответствующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.
  • Также ТИК заявил, что при объявлении результатов голосования с победой Терехова все же произошла ошибка в части голосов, поданных за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.
  • Тут уже и Добкин заявил, что не будет соглашаться с такими результатами выборов. На своей странице в Фейсбуке он написал: " У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа".

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