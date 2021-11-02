Гулял дважды: как Стефанчук отпраздновал свой день рождения

Стефанчук отпраздновал свое 46-летие в кругу семьи

Стефанчук рассказал о том, как провел праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью журналистке Алесе Бацман рассказал о том, как отпраздновал своей День рождения и поздравил ли его президента Украины Владимир Зеленский.

По его словам, праздник был два дня, но больше всего ему понравилось отмечать со своей семьей.

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"Для меня этот праздник ассоциируется с детством. В этот раз мы собрались с семьей: я, супруга, сын, отец приехал с мамой, и брат с семьей, теща. Мы посидели в узком семейном кругу, не было какого-то большого сабантуя, никакого большого ресторана. В пятницу на работе приходили и поздравляли коллеги, а в субботу мы собрали всех семейных, поэтому, было все душевно и очень просто", – рассказал он.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как его поздравил президент, он сказал, что "к сожалению в этом году президент поздравил его только по телефону поскольку он улетел в Одессу".

8 октября 2021 года Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

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Родился 20 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1997 году с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение", в том же году — Технологический университет Подолья ("менеджмент производственной сферы").

Доктор юридических наук, профессор, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов. Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества. С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН.

В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер-министром Степаном Кубивом.

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В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.

В 2013-2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014-го по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016-го — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Главный редактор журнала Law of Ukrainе. По его собственному признанию, владеет библиотекой научной литературы из 5000 томов.