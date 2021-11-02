Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Гулял дважды: как Стефанчук отпраздновал свой день рождения

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 14:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стефанчук отпраздновал свое 46-летие в кругу семьи
Стефанчук рассказал о том, как провел праздник
Стефанчук рассказал о том, как провел праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью журналистке Алесе Бацман рассказал о том, как отпраздновал своей День рождения и поздравил ли его президента Украины Владимир Зеленский.

По его словам, праздник был два дня, но больше всего ему понравилось отмечать со своей семьей.

Реклама

"Для меня этот праздник ассоциируется с детством. В этот раз мы собрались с семьей: я, супруга, сын, отец приехал с мамой, и брат с семьей, теща. Мы посидели в узком семейном кругу, не было какого-то большого сабантуя, никакого большого ресторана. В пятницу на работе приходили и поздравляли коллеги, а в субботу мы собрали всех семейных, поэтому, было все душевно и очень просто", – рассказал он.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как его поздравил президент, он сказал, что "к сожалению в этом году президент поздравил его только по телефону поскольку он улетел в Одессу".

8 октября 2021 года Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Реклама

Кто такой Стефанчук

Родился 20 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1997 году с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "правоведение", в том же году — Технологический университет Подолья ("менеджмент производственной сферы").

Доктор юридических наук, профессор, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов. Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества. С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН.

В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер-министром Степаном Кубивом.

Реклама

В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.

В 2013-2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014-го по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016-го — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Главный редактор журнала Law of Ukrainе. По его собственному признанию, владеет библиотекой научной литературы из 5000 томов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять