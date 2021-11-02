Гуляв двічі: як Стефанчук відсвяткував свій день народження

Стефанчук відсвяткував своє 46-річчя у родинному колі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман розповів про те, як відсвяткував свій День народження та чи привітав його президента України Володимир Зеленський.

За його словами, свято було два дні, але найбільше йому сподобалося відзначати зі своєю родиною.

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"Для мене це свято асоціюється з дитинством. На цей раз ми зібралися з сім'єю: я, дружина, син, батько приїхав з мамою, і брат з сім'єю, теща. Ми посиділи у вузькому сімейному колі, не було якогось великого сабантуя, ніякого великого ресторану. У п'ятницю на роботі приходили та вітали колеги, а в суботу ми зібрали всіх сімейних, тому було все душевно і дуже просто", – розповів він.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, як його привітав президент, він сказав, що "на жаль цього року президент привітав його лише телефоном, оскільки він полетів до Одеси".

8 жовтня 2021 року Верховна Рада після відставки Дмитра Разумкова призначила новим речником парламенту Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віце-спікера.

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Народився 20 жовтня 1975 року у Тернополі у сім'ї студентів-медиків. 1997 року з відзнакою закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю "правознавство", у тому ж році – Технологічний університет Поділля ("менеджмент виробничої сфери").

Доктор юридичних наук, професор, колишній проректор Інституту держави та права ім. Володимира Корецького НАН України та Національної академії прокуратури України, співавтор безлічі законопроектів. Руслан Стефанчук у команді „Слуги народу" має найбільший досвід законотворчості. Із Зеленським Стефанчук познайомився ще у студентські роки завдяки КВК.

У 2011–2013 роках завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України. Як помічник співпрацював із народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Анатолієм Матвієнком, а також віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівом.

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2017 року претендував на посаду судді у Верховному суді України, проте не пройшов за конкурсом.

У 2013-2014 роках завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 по 2016 рік – проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України. З 2016-го – проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Головний редактор журналу Law of Ukraine. За його власним зізнанням, володіє бібліотекою наукової літератури із 5000 томів.