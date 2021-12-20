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Гражданство для россиян. Как у Путина отреагировали на новый закон в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 14:43
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Песков не нашел в России никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям
Закон касается тех, кто защищал суверенитет и независимость Украины
Закон касается тех, кто защищал суверенитет и независимость Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле раскритиковали новый украинских закон об упрощенном получении гражданства Украины гражданами РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"В России нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству, люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет. Поэтому формулировка абсолютно неверна по сути", – сказал Песков.

Отметим, что закон касается лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и которые подверглись преследованиям за политические убеждения.

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Напомним, 14 декабря Верховная Рада приняла законопроект об упрощенном получении украинского гражданства тем, кто воевал на Донбассе. Этим законом усовершенствованы правила получения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятия в гражданство и восстановления в гражданстве.

Кому документ упростит выдачу паспортов

  • гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ;
  • лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.

Что еще предусмотрено законом

  • Возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины лиц:
  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
  • которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;

Гражданство в Украине

Украинское законодательство декларирует единое гражданство, однако Верховной Раде есть нардепы, которые имеют двойное, тройное – множественное гражданство. Таких политиков около 50. А тех, у кого есть российское гражданство, – от 10 до 15 человек.

2 декабря президент Владимир Зеленский внес в Раду ряд законопроектов, которые обяжут политиков декларировать наличие второго паспорта. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек будет нести уголовную ответственность.

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Над внедрением двойного гражданства правительство работает несколько лет. Еще летом 2019 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм, который разрешит иностранцам иметь украинский паспорт.

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