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Громадянство для росіян Як у Путіна відреагували на новий закон в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 14:43
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Пісків не знайшов у Росії нікого, хто б переслідувався з політичних переконань
Закон стосується тих, хто захищав суверенітет та незалежність України
Закон стосується тих, хто захищав суверенітет та незалежність України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі розкритикували новий український закон про спрощене отримання громадянства України громадянами РФ. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Інтерфакс .

"У Росії немає нікого, хто переслідувався б за політичними переконаннями. Є законодавство, і за чинним законодавством люди переслідуються за законом за підозру у скоєнні тих чи інших злочинів. Але якихось політичних переслідувань у Росії немає", – сказав Пєсков.

Зазначимо, що закон стосується осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і які зазнали переслідувань за політичні переконання.

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Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект про спрощене отримання українського громадянства тим, хто воював на Донеччині. Цим законом удосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття у громадянство та відновлення у громадянстві.

Кому документ спростить видачу паспортів

  • громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
  • іноземцям та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом до ЗСУ;
  • особам, які брали безпосередню участь в АТО/ ООС.

Що ще передбачено законом

  • Можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України осіб:
  • які у встановленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом до ЗСУ та нагороджені державною нагородою України;
  • які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Громадянство в Україні

Українське законодавство декларує єдине громадянство Проте Верховній Раді є нардепи, які мають подвійне, потрійне – множинне громадянство. Таких політиків близько 50. А тих, хто має російське громадянство, – від 10 до 15 людина.

2 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Ради низку законопроектів, які зобов'яжуть політиків декларувати наявність другого паспорта . За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина нестиме кримінальну відповідальність.

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Над впровадженням подвійного громадянства уряд працює кілька років. Ще влітку 2019 повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм , який дозволить іноземцям мати український паспорт.

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