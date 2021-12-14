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Россиянам упростили получение украинского гражданства – новый закон

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
14 декабря, 12:00
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Закон касается тех, кто защищал суверенитет и независимость Украины
Упрощение касается тех, кто воевал на Донбассе
Упрощение касается тех, кто воевал на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламент во втором чтении и в целом принял законопроект об упрощенном получении украинского гражданства тем, кто воевал на Донбассе.

Проект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.

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Документ упростит выдачу паспортов

  • гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ
  • лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.
  • Этим законом усовершенствованы правила получения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство и восстановление в гражданстве.

Что предусмотрено законом

Возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины следующими категориями лиц:

  1. которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ;
  2. которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
  3. имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;
  4. которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности.

Ранее мы писали о том, что Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки к закону "О гражданстве Российской Федерации" о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, а также инициативу, которая вводит единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, – до 3-х месяцев со дня подачи заявления (по действующему законодательству рассмотрение таких заявлений занимает до полугода).

Предусматривается, что граждане Республики Беларусь и граждане Украины могут быть признаны носителями русского языка при наличии предусмотренных законом оснований (данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ) без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

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