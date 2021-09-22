Флоты НАТО в Черном море – о чем говорили Зеленский и Столтенберг

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили противодействие российской агрессии в отношении Украины. Также Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Украинский лидер попросил Столтенберга поспособствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.
Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.
"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", – сказал глава государства.
Владимир Зеленский проинформировал Йенса Столтенберга о ходе выполнения нашей страной Годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Он выразил надежду, что страны – члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.
Также обсуждалось взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.
"Говоря о важности совместных усилий с Альянсом для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также выразил заинтересованность в увеличении числа совместных учений", – говорится в сообщении.
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Визит Зеленского в США
20 сентября начался визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября. В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Генеральная Ассамблея включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.
Три приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи:
- противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
- улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
- преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.
Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.
Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штатывстретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.