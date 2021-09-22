Флоты НАТО в Черном море – о чем говорили Зеленский и Столтенберг

Глава государства поблагодарил генерального секретаря за неизменную поддержку Украины со стороны НАТО

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретились в Нью-Йорке. Фото: president.gov.ua

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили противодействие российской агрессии в отношении Украины. Также Зеленский призвал расширить присутствие НАТО в Черном море.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Украинский лидер попросил Столтенберга поспособствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.

Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", – сказал глава государства.

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Владимир Зеленский проинформировал Йенса Столтенберга о ходе выполнения нашей страной Годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО. Он выразил надежду, что страны – члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Также обсуждалось взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

"Говоря о важности совместных усилий с Альянсом для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также выразил заинтересованность в увеличении числа совместных учений", – говорится в сообщении.

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Визит Зеленского в США

20 сентября начался визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, где он уже бывал 31 августа и 1 сентября. В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что Генеральная Ассамблея включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.

Три приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи:

противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штатывстретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.