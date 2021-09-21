Перспективы Украины в Европе и интеграция – о чем говорил Зеленский с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время их диалога Зеленский подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов нашего государства.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Также сообщается, что они обсудили подготовку к саммиту ЕС-Украина, который запланирован на 12 октября текущего года.
Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на высшем уровне и выделении транша макроэкономической помощи.
Кроме того, президент Еврокомиссии отметила существенный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ.
Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является прежде всего вызовом безопасности для европейского региона.
Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку – 2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.
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Саммит Украина – ЕС. Чего ожидать?
- ЕС планирует усилить критику агрессии РФ, в очередной раз указать на незаконность аннексии Крыма, осудить концентрацию войск возле украинской границы, а также призвать Россию предоставить больше объяснений причин концентрации войск.
- В проекте декларации подчеркивается ответственность РФ как стороны конфликта. Что важно, особенно на фоне того, что Россия отказалась продлить мандат ОБСЕ по контролю на линии соприкосновения.
- Проект резолюции предусматривает предоставление Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи и признание украинских вакцинных сертификатов.
Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия одобрила 600 млн евро для Украины.
Также напомним, на Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию в "ЛНР", "ДНР" и Крыму.