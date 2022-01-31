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Это уничтожит Украину! Данилов раскрыл опасный сценарий

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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31 января, 22:14
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Секретарь РНБО рассказал, какие меры предпримет Украина в случае агрессивных действий со стороны России
Алексей Данилов заявил, что Москва может устроить провокацию в любой момент.
Алексей Данилов заявил, что Москва может устроить провокацию в любой момент. / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае вторжения Российской Федерации Украина может призвать в армию до 2,5 миллиона человек.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Associated Press.

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По его словам, Москва может устроить провокацию "в любой момент", однако полномасштабное вторжение потребует масштабных приготовлений, которые "можно будет легко обнаружить".

"Столкнутся с ответом"

"Подготовительный период (к полномасштабному вторжению – прим. ред.), который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока не видим и четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", – сказал он.

Также Данилов отметил, что в Украине не могут допустить панику:

"Нам очень сложно держать под контролем экономическую ситуацию, когда все СМИ твердят, что война начнется завтра. Паника – это сестра поражения".

При этом он заявил, что Украина может быстро "усилить свои 250-тысячные вооруженные силы" в случае наступления России и что там "столкнутся с ответом всего общества, граждан и военных".

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По его словам, до 420 000 украинцев получили боевой опыт в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, а до миллиона в стране – имеют охотничьи лицензии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. / Фото: Украинская правда

Минские соглашения

Среди прочего, Алексей Данилов заявил, что Украине необходимо пересмотреть соглашение 2015 года, подписанное в Минске.

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"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки – а немцы и французы смотрели на это, – всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – сказал он.

По мнению Данилова, если Запад будет настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, то это "будет очень опасно для Украины". Он отметил, что если общество не примет эти соглашения, то это может привести к "очень сложной внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает".

Также секретарь СНБО призвал к переговорам по новому документу, который "можно было бы реально реализовать".

Украина в НАТО

Кроме этого, Данилов осудил требования России к НАТО о запрете Украине когда-либо вступать в альянс. По его словам, Украина сделала выбор в пользу интеграции в НАТО и Европейский Союз, что отражено в ее Конституции.

"Никто не имеет права диктовать нам, должны мы или не должны вступать в союзы. Это суверенное право нашего народа", – сказал он.

Помощь Украине

По словам Алексея Данилова, Украине нужно больше западного оружия. Он отметил, что это "единственная просьба" к партнерам Украины – дать ей "больше оружия, чтобы защитить себя".

Также он раскритиковал действия Германии, когда страна отказалась предоставить Украине оружие. Данилов заявил, что Берлин "не смог должным образом извиниться перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза".

Напомним, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований. При этом она напомнила, что Россия угрожает не только Украине.

Угроза вторжения России

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