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"Это плохо кончится": Разумков пригрозил Арахамии за депутатский мандат

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 октября, 12:33
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Похоже, слугам народа мало было уволить главу парламента – под угрозой его депутатство
Арахамия (слева) и Разумков продолжают ругаться. Коллаж "Сегодня"
Арахамия (слева) и Разумков продолжают ругаться. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков, который приехал в Чернигов на прощание с Поляковым, предупредил "слуг народа", что попытка забрать у него депутатский мандат плохо может для них кончится. Так он прокомментировал слова главы фракции "СН" Давида Арахамии о том, что фракция еще посмотрит на работу Разумкова и решит, забирать ли у него депутатский мандат.

По словам бывшего спикера Рады, "слуги" стали слишком много на себя брать.

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"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов — ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", – сказал Разумков.

Напомним, на днях Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

А 8 октября на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили о депутатском мандате. Чтобы получить ответ, Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз задать вопрос о своем депутатском будущем.

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Отставка Разумкова

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