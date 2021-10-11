"Это плохо кончится": Разумков пригрозил Арахамии за депутатский мандат

Народный депутат Дмитрий Разумков, который приехал в Чернигов на прощание с Поляковым, предупредил "слуг народа", что попытка забрать у него депутатский мандат плохо может для них кончится. Так он прокомментировал слова главы фракции "СН" Давида Арахамии о том, что фракция еще посмотрит на работу Разумкова и решит, забирать ли у него депутатский мандат.
По словам бывшего спикера Рады, "слуги" стали слишком много на себя брать.
"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов — ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", – сказал Разумков.
Напомним, на днях Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.
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А 8 октября на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили о депутатском мандате. Чтобы получить ответ, Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз задать вопрос о своем депутатском будущем.
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был сегодня назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" также разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.