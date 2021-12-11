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"Если не остановить Россию, то Россия пойдет дальше" – Яценюк

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 декабря, 13:15
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Арсений Яценюк считает, что повторения 2014 года не будет
Переговоры между Байденом и Путиным стали важным событием / Коллаж "Сегодня"
Переговоры между Байденом и Путиным стали важным событием / Коллаж "Сегодня"

У России одна очень четкая цель – захватить всю Украину и уничтожить украинскую государственность. Но сегодня западные союзники Киева консолидированы на борьбе против российской военной агрессии, поэтому такого, как произошло в 2014 году, больше не будет.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Со всем миром

"Думаю, что американская администрация сделала выводы из 2014 года", – подчеркнул Яценюк во время эфира.

Он напомнил, что тогда администрация США приняла решение не поставлять летальное вооружение Украине: "И это была не только проблема американцев. Потому что тогда и немцы не аплодировали решению поставлять вооружение".

Пока лично президент США Джозеф Байден, отметил Арсений Яценюк, на этом этапе одержал большую дипломатическую победу, ведь консолидировал весь мир: "Ведь это был звонивший всем лидерам ЕС Байден, отправлявший директора ЦРУ в Москву. Это был Байден и вся американская машина, которая била в колокола, понимая, что если действовать так, как поступили в 2014 году, когда по факту не смогли остановить Россию, то Россия пойдет дальше".

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Никаких уступок

Арсений Яценюк считает, что никаких уступок со стороны США в пользу Путина не произошло.

"Соединенные Штаты заявили, что вопрос членства Украины в НАТО – это вопрос Украины и НАТО, а не Путина. Хотя Путин, разумеется, начал эскалацию, чтобы получить уступки. Чтобы нажать на западный мир и таким образом продемонстрировать, что западный мир слаб", – сказал политик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В то же время, он подчеркнул, что не стоит недооценивать Путина.

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"Здесь необходимо полагаться на западную поддержку. Но основное – необходимо полагаться на украинскую армию, на украинский народ, которые в 2014 году доказали, что мы боремся за свою независимость. И сегодня доказывают всему миру, что мы страну россиянам не отдадим", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Ситуация

  • Российская сторона считает, что отношения с Западом "подошли к критическому пределу", что в то же время провоцирует серьезные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе". Об этом речь идет в заявлении МИД Россия, которое было опубликована 10 декабря.
  • Президент России Владимир Путин заверил американского лидера Джо Байдена, что Москва не намерена продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной.
  • 9 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности США включиться в переговорный процесс по Донбассу.

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