Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине

Президент Украины рассказал подробности разговора Вашингтона и Москвы

Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил американского лидера Джо Байдена, что Москва не собирается продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства в интервью Наталии Мосейчук заявил, что такую информацию получил от Джо Байдена во время телефонного разговора.

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"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат", – сказал он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что в разговоре не было тем о компромиссах по поводу Украины.

"Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ", – уточнил он.

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Напомним, 7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом из-за угрозы нового вторжения России в Украину. Одним из требований Кремля было предоставление гарантий нерасширения НАТО на восток.

А 9 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности США включиться в переговорный процесс по Донбассу. Однако, речь не идет о расширении "нормандского формата" или о его замене.