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"Якщо не зупинити Росію, то Росія піде далі" – Яценюк

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 грудня, 13:15
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Арсеній Яценюк вважає, що повторення 2014 року не буде
Переговори між Байденом та Путіним стали важливою подією / Колаж "Сьогодні"
Переговори між Байденом та Путіним стали важливою подією / Колаж "Сьогодні"

Росія має одну дуже чітку мету – загарбати всю Україну і знищити українську державність. Але сьогодні західні союзники Києва сконсолідовані на боротьбі проти російської військової агресії, тому такого, як сталося в 2014 році, більше не буде.

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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З усім світом

"Думаю, що американська адміністрація зробила висновки з 2014 року", – підкреслив Яценюк під час ефіру. І нагадав, що тоді адміністрація США прийняла рішення не постачати летальне озброєння Україні: "І це була не тільки проблема американців. Тому що тоді і німці не аплодували рішенню постачати озброєння".

Наразі особисто президент США Джозеф Байден, зазначив Арсеній Яценюк, на цьому етапі зробив велику дипломатичну перемогу, адже сконсолідував весь світ: "Адже це був Байден, хто дзвонив всім лідерам ЄС, відправляв директора ЦРУ до Москви. Це був Байден і вся американська машина, яка била в дзвони, розуміючи, що якщо діяти так, як вчинили в 2014 році, коли по факту не змогли зупинити Росію, – то Росія піде далі".

Жодної поступки

Арсеній Яценюк вважає, що жодної поступки з боку США на користь Путіна не відбулося.

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"Сполучені Штати заявили, що питання членства України в НАТО – це питання України і НАТО, а не Путіна. Хоча Путін, зрозуміло, розпочав цю ескалацію, щоб отримати поступки. Щоб натиснути на західний світ і таким чином продемонструвати, що західний світ слабкий", – зазначив політик під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Водночас він підкреслив, що не варто недооцінювати Путіна.

"Тут треба покладатися на західну підтримку, але основне – треба покладатися на українську армію, на український народ, які в 2014 році довели, що ми боремося за свою незалежність. І сьогодні доводять всьому світу, що ми країну росіянам не віддамо", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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Ситуація

  • Російська сторона вважає, що відносини із Заходом "підійшли до критичної межі", що водночас провокує серйозні ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі". Про це йдеться в заяві МЗС Росія, яка була опублікована 10 грудня.
  • Президент Росії Володимир Путін запевнив американського лідера Джо Байдена, що Москва не збирається продовжувати ескалацію конфлікту на кордоні з Україною.
  • 9 грудня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про готовність США включитися у переговорний процес щодо Донбасу.

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