ЕС может направить в Украину военную миссию – СМИ

В Украине уже давно работают инструкторы НАТО, но Европа хочет усилить военную помощь нашей стране

Россия явно не в восторге будет от военных ЕС в Украине. Коллаж "Сегодня"

В связи с обострением ситуации на Донбассе Европейский Союз рассматривает вариант с размещением военной учебной миссии в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonnta, ссылаясь на документы Европейский службы внешних связей.

В статье отмечается, что Брюссель изучает этот вариант из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой.

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"В ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине (EUATM)", – говорится в материале немецкого издания.

Стало известно, что Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Швеция и Финляндия выступают за такую миссию в Украине. Более того, в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о создании этой учебной миссии.

Стоит отметить, что если это случится, то военнослужащие ЕС не будут воевать за Украину на Донбассе, а будут лишь помогать готовить украинских военных.

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Тем временем Россия удивила на заседании Трехсторонней контактной группы новым требованием к Украине. Оккупанты придумывают чудеса креативности и даже потребовали новый кусок украинской земли.

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