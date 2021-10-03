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ЕС может направить в Украину военную миссию – СМИ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 13:14
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В Украине уже давно работают инструкторы НАТО, но Европа хочет усилить военную помощь нашей стране
Россия явно не в восторге будет от военных ЕС в Украине. Коллаж "Сегодня"
Россия явно не в восторге будет от военных ЕС в Украине. Коллаж "Сегодня"

В связи с обострением ситуации на Донбассе Европейский Союз рассматривает вариант с размещением военной учебной миссии в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonnta, ссылаясь на документы Европейский службы внешних связей.

В статье отмечается, что Брюссель изучает этот вариант из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой.

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"В ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине (EUATM)", – говорится в материале немецкого издания.

Стало известно, что Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Швеция и Финляндия выступают за такую миссию в Украине. Более того, в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о создании этой учебной миссии.

Стоит отметить, что если это случится, то военнослужащие ЕС не будут воевать за Украину на Донбассе, а будут лишь помогать готовить украинских военных.

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Отметим, что за последнее время в информпространстве накопился ряд тревожных новостей о Донбассе. И речь не только о стрельбе, которая до конца так и не угасла. Массовая выдача российских паспортов. ОРДЛО впервые за семь лет втянуты в выборы в Госдуму РФ. Читайте в нашем материале, грозит ли Украине аннексия Донбасса.

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