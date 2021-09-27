Новая стратегия России или "план Б" – грозит ли Украине аннексия Донбасса

Последние события на Донбассе – это серьезный сигнал. Точка необратимости ближе, чем на самом деле кажется, уверены эксперты

В 2021 году усилилась раздача российских паспортов жителям ОРДЛО. Фото: коллаж "Сегодня"

За последнее время в информпространстве накопился ряд тревожных новостей о Донбассе. И речь не только о стрельбе, которая до конца так и не угасла. Массовая выдача российских паспортов. ОРДЛО впервые за семь лет втянуты в выборы в Госдуму РФ. Повестка Донбасса снова начала мелькать на российском ТВ. Может ли это означать о начале новой стратегии Кремля? Сайт "Сегодня" пытался выяснить, насколько реальна вероятность аннексии ОРДЛО.

Российская агрессия с последующей аннексией

Какие решения принимаются в закрытых кабинетах Кремля – известно, мягко говоря, не всем. Но оценить ситуацию позволяют активные действия России. Например, политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что в Кремле закончилась дискуссия относительно дальнейшей судьбы Донбасса, и Россия начала реализовать стратегию по его аннексии.

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По его мнению, первым сигналом такого решения был призыв главного редактора телеканала RT (ранее Russia Today: с англ. – "Россия сегодня") Маргариты Симоньян – присоединить Донбасс к России, прозвучавший на форуме "Русский Донбасс" в Донецке в январе текущего года.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", – сказала главред RT.

"Официально в Кремле тогда ответили отказом на призыв Симоньян и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по присоединению Донбасса. Однако, учитывая, что Симоньян является руководителем в государственном российском медиахолдинге, и кроме нее в донецком форуме принимали участие российские политики – депутаты Госдумы Андрей Козенко ("Единая Россия") и Казбек Тайсаев (КПРФ), можно с уверенностью говорить о том, что данный призыв прозвучал с ведома или даже под руководством Кремля", – говорит нам Воля.

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Организаторы форума – руководители так называемых "Л/ДНР". Они, кстати, по мнению эксперта, в течение последнего года зачастили с заявлениями о вхождении Донбасса в состав России. Свои аргументы относительно усиления интеграции Воля подкрепляет следующими фактами:

усилилась раздача российских паспортов жителям ОРДЛО. 2021 год в этом смысле – наиболее "урожайный";

происходит унификация нормативной базы с законодательством РФ по вопросам бизнеса, социальной защиты и медицины;

сфера образования трансформируется под российские стандарты, школы переходят к российскому единому госэкзамену, после которого выпускники смогут поступать в российские ВУЗы;

украинский язык из программы школьного обучения полностью исключен.

Владимир Воля: "На Донбассе все чаще звучат заявления о скором присоединении к России" / Фото: Facebook

"Последним пазлом" в вопросе интеграции Донбасса в РФ политолог называет участие жителей "Л/ДНР" в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

"Выборы организованы главами "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые официально являются гражданами России. Таким образом, Украина получила неопровержимое доказательство того, что Россия осуществляет эффективный контроль над ОРДЛО при помощи своих же граждан, и управляет этими территориями. А значит, это не внутренний украинский конфликт, на чем настаивала Москва, а именно российская агрессия с последующей аннексией части украинской территории", – объясняет эксперт.

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Главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник официально являются гражданами России / Фото: Facebook

С ним соглашается и советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Сейчас, когда жители Донбасса проголосовали на выборах в Госдуму, стало понятно, что всеми марионеточными структурами руководит Кремль. Как теперь Россия представит миру, что на Донбассе происходит внутриукраинский конфликт?" – говорит "Сегодня" Арестович.

Алексей Арестович: "После выборов в Госдуму стало понятно, что всеми марионеточными структурами руководит Кремль" / Фото: Facebook

"Происходящее на Донбассе является серьезным сигналом, что точка необратимости близко", – добавил политолог Воля.

Точка необратимости или план Б

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Россия действительно рассматривает вероятность аннексии Донбасса. Она для Кремля является не основным сценарием, а неким "планом Б".

"Привлечение жителей "Л/ДНР" к выборам в Госдуму действительно было необходимо для того, чтобы снизить критику власти относительно медлительности процесса присоединения Донбасса к РФ, на которое надеялись сторонники "Л/ДНР" и усилить пророссийские настроения в обществе. Но вхождение Донбасса с его социальными и экономическими проблемами в состав РФ – не нужно Москве. Главная цель Путина – вернуть Донбасс Украине, но с особым статусом и правом вето для его представителей в Раде. Таким образом он сможет блокировать в украинском парламенте все неугодные ему решения и законопроекты", – объясняет "Сегодня" эксперт.

Вадим Карасев: "Аннексия является планом Б" / Фото: Facebook

По его мнению, если такой сценарий окажется неудачным, тогда Кремль вернется к резервному варианту – аннексии региона.

"В таком случае, Россия может вернуться к вопросу интеграции Донбасса, а привлечение его жителей к выборам в РФ может быть репетицией для определения реакции Запада на сближение РФ с Донбассом", – говорит Карасев.

Нести тяжело, а бросить жалко

Заслуживает внимания и вполне логический вопрос: а почему раньше ничего не происходило? Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков уверен, что, если бы Россия действительно хотела аннексировать Донбасс, она бы давно это сделала.

"Изначально России нужен был Донбасс для создания через Мариуполь сухопутного коридора в аннексированный Крым. Однако благодаря нашим добровольцам этот план рухнул. Сейчас Донбасс России не нужен. Все предприятия распилены на металлолом, шахты затоплены, восстанавливать – дорого. Москва вливает деньги в Крым, зачем ей еще один дотационный регион? Для РФ – это бесполезный груз", – говорит нам Быков.

Сергей Быков: "Донбасс для России – это бесполезный груз" / Фото: Facebook

Ясное дело, что Россия также не спешит возвращать Донбасс на условиях Киева.

"Привлечение жителей "Л/ДНР" к выборам в Госдуму подчеркивает тот факт, что РФ осуществляет эффективный контроль, а по факту оккупацию Донбасса. Сейчас Москва будет продолжать усиливать в ОРДЛО пророссийскую ориентацию и думать о том, что делать с Донбассом дальше. Как говорится, нести тяжело, а бросить жалко", – резюмировал Быков.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывам не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

На заседании СНБО 17 сентября было решено начать вводить санкции против всех участников выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. Будут подвергнуты санкциям даже иностранные наблюдатели.