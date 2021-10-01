Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Власть События

Отдать территорию? Россия удивила в ТКГ новым требованием к Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 октября, 13:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты придумывают чудеса креативности и ищут поводы, чтобы не открывать КПВВ в Золотом
Россия продолжает нагло посягать на украинскую землю. Коллаж "Сегодня"
Россия продолжает нагло посягать на украинскую землю. Коллаж "Сегодня"

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала у Украины отдать 350 метров территории "серой зоны" в районе Золотого. Об этом рассказал 24 каналу представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, россияне "придумывают чудеса креативности" и ищут поводы, чтобы не открывать КПВВ в Золотом.

Реклама

"Если до этого они заявляли, что мы не даем им гарантий безопасности, мы раз пять уже отправляли им эти гарантии, то на последней ТКГ они подтвердили получение наших гарантий и они их устраивают. Но прозвучала такая фраза: "Мы приветствуем, но не подтверждаем", – рассказал Гармаш.

По его словам, причиной неподтверждения гарантий безопасности стало то, мол, неправильно определена точка "нуля", точка, с которой начинается контроль сторон над серой зоной.

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ (в Золотом). Поэтому этот вопрос снова остается на паузе и пока никак не решается. Решение будет приниматься на высшем политическом уровне, но не вижу смысла идти на такие уступки. Удовлетворив одно требование появится другое, могут открыть КПВВ, а завтра закрыть. Но мы линию "нуля" назад не передвинем. Каждый метр нашей территории омыты кровью наших военных. Отдавать какую-то территорию им я считаю нецелесообразным и ненужным", – подчеркнул представитель ТКГ.

Чем Россия еще удивляла в ТКГ

Реклама

Как мы писали ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, отказавшись пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

Также он отмечал, что Россия и в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

55 930

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять