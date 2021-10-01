Отдать территорию? Россия удивила в ТКГ новым требованием к Украине

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала у Украины отдать 350 метров территории "серой зоны" в районе Золотого. Об этом рассказал 24 каналу представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.
По его словам, россияне "придумывают чудеса креативности" и ищут поводы, чтобы не открывать КПВВ в Золотом.
"Если до этого они заявляли, что мы не даем им гарантий безопасности, мы раз пять уже отправляли им эти гарантии, то на последней ТКГ они подтвердили получение наших гарантий и они их устраивают. Но прозвучала такая фраза: "Мы приветствуем, но не подтверждаем", – рассказал Гармаш.
По его словам, причиной неподтверждения гарантий безопасности стало то, мол, неправильно определена точка "нуля", точка, с которой начинается контроль сторон над серой зоной.
"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ (в Золотом). Поэтому этот вопрос снова остается на паузе и пока никак не решается. Решение будет приниматься на высшем политическом уровне, но не вижу смысла идти на такие уступки. Удовлетворив одно требование появится другое, могут открыть КПВВ, а завтра закрыть. Но мы линию "нуля" назад не передвинем. Каждый метр нашей территории омыты кровью наших военных. Отдавать какую-то территорию им я считаю нецелесообразным и ненужным", – подчеркнул представитель ТКГ.
Чем Россия еще удивляла в ТКГ
- В августе Россия срывала работу гуманитарной подгруппы попыткой привлечь туда террористку Майю Пирогову. Подобный жест со стороны РФ украинская делегация назвала сознательной попыткой сорвать консультации.
- Также Россия самоустранилась от переговорного процесса, отказываясь признавать себя стороной конфликта. Гармаш отмечал, что говорить о компромиссах разрешения ситуации на Донбассе возможно лишь после признания Россией себя стороной конфликта.
- В июле Россия устроила подставу новому представителю ОБСЕ. На заседании политической подгруппы российская делегация обманула Сильвию Берман, чтобы легализовать участие террористки из т.н. "ДНР".
Как мы писали ранее, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, отказавшись пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.
Также он отмечал, что Россия и в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.